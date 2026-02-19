Брат короля Великобритании Чарльза III, бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был освобожден из-под стражи на время расследования после его ареста по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.

Об этом заявила полиция Темз-Вэлли.

Экс-принца Эндрю освободили на время расследования

В заявлении отмечается, что “полиция Темз-Вэлли может предоставить обновленную информацию о расследовании правонарушения, связанного с ненадлежащим поведением на государственной службе”.

— В четверг мы арестовали мужчину в возрасте около шестидесяти лет из Норфолка по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. Арестованный мужчина в настоящее время освобожден на время расследования, — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что обыски в Норфолке завершены. Также прошли обыски в Вуд-Фарме, где Эндрю проживал в поместье Сандрингем, и в его бывшей резиденции Роял-Лодж, расположенной в Виндзоре.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был замечен, когда покидал полицейский участок на автомобиле после почти двенадцати часов допроса полицией в Норфолке.

Его сфотографировали на заднем сиденье автомобиля во время выезда из полицейского участка в Айлшеме вечером в четверг, 19 февраля.

King Charles’ brother Andrew left a UK police station, according to a Reuters witness, following an earlier arrest on suspicion of misconduct in public office https://t.co/Oc4TtBMxDf pic.twitter.com/6uxKFQ8ZeS — Reuters (@Reuters) February 19, 2026

Эндрю арестовали сегодня утром по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.

Полиция пока не предоставила никакой дополнительной информации.

Сам Эндрю Маунтбеттен-Виндзор решительно отрицает все обвинения в свой адрес. Однако не комментирует арест и ход расследования, несмотря на серьезность подозрений в возможных неправомерных действиях при исполнении государственных обязанностей.

Король Чарльз III выступил с заявлением после ареста экс-принца Эндрю. Он официально поддержал действия правоохранителей и подчеркнул, что закон одинаков для всех — независимо от титулов и родственных связей.

Монарх отметил, что воспринял новости об аресте с “беспокойством” и выразил надежду на справедливое рассмотрение дела.

