В Великобритании арестовали Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, брата короля Чарльза III. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Сейчас бывший принц находится под стражей, а полиция проводит обыски.

Детали задержания принца Эндрю

Задержание произошло утром 19 февраля – именно в этот день Эндрю исполняется 66 лет.

Полиция Темз-Вэлли подтвердила, что мужчину в возрасте 60+ лет задержали в Норфолке.

Хотя правоохранители официально не называют имени в соответствии с протоколом, ведущие британские СМИ подтверждают, что речь идет именно об Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре.

В настоящее время следственные действия продолжаются по двум направлениям. Правоохранители проводят обыски по адресам в Норфолке и Беркшире. Утром автомобили, похожие на полицейские, видели и возле поместья в Сандрингем.

В чем именно подозревают бывшего принца

Уголовное расследование связано с материалами по так называемым делам Джеффри Эпштейна – американского финансиста, осужденного за сексуальные преступления.

По версии следствия, во время пребывания в должности специального представителя Великобритании по вопросам торговли и инвестиций, Эндрю мог передавать Эпштейну конфиденциальные государственные документы.

Полиция начала проверку после обнародования тысяч страниц новых архивных документов в США.

Кроме обвинений в разглашении служебной информации, правоохранители также изучали заявления о том, что Эпштейн мог организовывать встречи принца Эндрю с женщинами для сексуальных контактов в Великобритании.

Однако пока арест касается именно статьи о злоупотреблении служебным положением.

Позиция полиции и королевской семьи

Помощник главного констебля Оливер Райт заявил, что решение об открытии дела приняли после тщательной проверки полученной информации.

– Для нас важно сохранить целостность и объективность расследования. Мы понимаем значительный общественный интерес к этому делу, поэтому будем предоставлять обновления, как только это будет возможно, – отметил он.

Сам Эндрю Маунтбеттен-Виндзор неоднократно и категорически отрицал какие-либо нарушения закона или ненадлежащее поведение.

Напомним, что в конце 2025 года Эндрю официально лишили последнего королевского титула и прав на использование обращения Его Королевское Высочество из-за скандалов вокруг его дружбы с Эпштейном.

Король Чарльз III ранее давал понять, что не будет препятствовать работе правоохранительных органов в отношении своего брата.

Источник : BBC

