Брат короля Великої Британії Чарльза III, колишній принц Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був звільнений з-під варти на час розслідування після його арешту за підозрою у неналежній поведінці на державній службі.

Про це заявила поліція Темз-Веллі.

Експринца Ендрю звільнили на час розслідування

У заяві зазначається, що “поліція Темз-Веллі може надати оновлену інформацію щодо розслідування правопорушення, пов’язаного з неналежною поведінкою на державній службі”.

– У четвер ми заарештували чоловіка у віці близько шістдесяти років із Норфолку за підозрою у неналежній поведінці на державній службі. Заарештованого чоловіка наразі звільнено на час розслідування, – йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що обшуки у Норфолку завершено. Також відбулися обшуки у Вуд-Фармі, де Ендрю мешкав у маєтку Сандрінгем та у його колишній резиденції Роял-Лодж, що розташована у Віндзорі.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був помічений, коли залишав поліцейську дільницю автомобілем після майже дванадцяти годин допиту поліцією у Норфолку.

Його сфотографували на задньому сидінні автомобіля під час виїзду з поліцейської дільниці в Айлшемі увечері у четвер, 19 лютого.

King Charles’ brother Andrew left a UK police station, according to a Reuters witness, following an earlier arrest on suspicion of misconduct in public office https://t.co/Oc4TtBMxDf pic.twitter.com/6uxKFQ8ZeS — Reuters (@Reuters) February 19, 2026

Ендрю заарештували сьогодні зранку за підозрою у неналежній поведінці на державній службі.

Поліція наразі не надала жодної додаткової інформації.

Сам Ендрю Маунтбеттен-Віндзор рішуче заперечує всі звинувачення на свою адресу. Проте не коментує арешт і хід розслідування, попри серйозність підозр у можливих неправомірних діях під час виконання державних обов’язків.

Король Чарльз III виступив із заявою після арешту експринца Ендрю. Він офіційно підтримав дії правоохоронців і наголосив, що закон однаковий для всіх – незалежно від титулів і родинних зв’язків.

Монарх зазначив, що сприйняв новини про арешт із “занепокоєнням” та висловив сподівання на справедливий розгляд справи.

