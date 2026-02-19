Колишнього принца Ендрю випустили після майже 12-годинного допиту
- Ендрю Маунтбеттен-Віндзора звільнили з-під варти на час розслідування після арешту за підозрою у неналежній поведінці на державній службі.
- Сам експринц категорично відкидає всі закиди на свою адресу.
Брат короля Великої Британії Чарльза III, колишній принц Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був звільнений з-під варти на час розслідування після його арешту за підозрою у неналежній поведінці на державній службі.
Про це заявила поліція Темз-Веллі.
Експринца Ендрю звільнили на час розслідування
У заяві зазначається, що “поліція Темз-Веллі може надати оновлену інформацію щодо розслідування правопорушення, пов’язаного з неналежною поведінкою на державній службі”.
– У четвер ми заарештували чоловіка у віці близько шістдесяти років із Норфолку за підозрою у неналежній поведінці на державній службі. Заарештованого чоловіка наразі звільнено на час розслідування, – йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що обшуки у Норфолку завершено. Також відбулися обшуки у Вуд-Фармі, де Ендрю мешкав у маєтку Сандрінгем та у його колишній резиденції Роял-Лодж, що розташована у Віндзорі.
Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був помічений, коли залишав поліцейську дільницю автомобілем після майже дванадцяти годин допиту поліцією у Норфолку.
Його сфотографували на задньому сидінні автомобіля під час виїзду з поліцейської дільниці в Айлшемі увечері у четвер, 19 лютого.
King Charles’ brother Andrew left a UK police station, according to a Reuters witness, following an earlier arrest on suspicion of misconduct in public office https://t.co/Oc4TtBMxDf pic.twitter.com/6uxKFQ8ZeS
— Reuters (@Reuters) February 19, 2026
Ендрю заарештували сьогодні зранку за підозрою у неналежній поведінці на державній службі.
Поліція наразі не надала жодної додаткової інформації.
Сам Ендрю Маунтбеттен-Віндзор рішуче заперечує всі звинувачення на свою адресу. Проте не коментує арешт і хід розслідування, попри серйозність підозр у можливих неправомірних діях під час виконання державних обов’язків.
Король Чарльз III виступив із заявою після арешту експринца Ендрю. Він офіційно підтримав дії правоохоронців і наголосив, що закон однаковий для всіх – незалежно від титулів і родинних зв’язків.
Монарх зазначив, що сприйняв новини про арешт із “занепокоєнням” та висловив сподівання на справедливий розгляд справи.