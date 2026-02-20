Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Associated Press.

Верховный суд США отклонил пошлины Трампа

Речь идет о “взаимных” пошлинах, которые Трамп ввел в отношении большинства стран мира на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года.

Большинство судей пришли к выводу, что Конституция США предоставляет право устанавливать налоги, в частности пошлины, Конгрессу, а не президенту.

Суд отклонил аргумент администрации Трампа, что закон 1977 года (International Emergency Economic Powers Act) позволяет президенту вводить импортные пошлины во время чрезвычайной ситуации.

Судьи отметили, что ни один предыдущий президент не использовал этот закон для введения пошлин.

Также суд не определился, должны ли компании получить компенсацию за уже уплаченные пошлины. По данным федеральной статистики, Министерство финансов США собрало более $133 млрд от этих импортных налогов по состоянию на декабрь 2025 года.

Издание отмечает, что вопрос возврата средств может стать сложным и длительным процессом. Некоторые компании уже готовят иски с требованием компенсации.

Это решение стало первым крупным рассмотрением в Верховном суде, которое непосредственно касалось ключевых элементов экономической программы Трампа.

Хотя суд отменил эти пошлины, он не лишил президента возможности вводить торговые ограничения на основании других законов, но с более жесткими ограничениями.

Трамп пообещал использовать альтернативы

Дональд Трамп заявил, что теперь “будут использованы другие альтернативы” вместо пошлин, которые Верховный суд признал незаконными, пишет CNN.

— У нас есть альтернативы. Замечательные альтернативы, — сказал Трамп.

Он добавил, что теперь пойдет в другом направлении, “вероятно, в том направлении, в котором должен был пойти изначально”.

Президент США предположил, что это решение “существенно не ограничит” пошлины в будущем.

Трамп упомянул об использовании закона о расширении торговли и других законов прошлого, включая закон о пошлинах 1930 года.

Американский президент добавил, что эти альтернативы просто будут означать “немного более длительный” процесс.

