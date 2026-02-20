Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита, які запровадив президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Associated Press.

Верховний суд США відхилив мита Трампа

Йдеться про “взаємні” мита, які Трамп ввів щодо більшості країн світу на підставі закону про надзвичайні економічні повноваження 1977 року.

Зараз дивляться

Більшість суддів дійшли висновку, що Конституція США надає право встановлювати податки, зокрема мита, Конгресу, а не президенту.

Суд відхилив аргумент адміністрації Трампа, що закон 1977 року (International Emergency Economic Powers Act) дозволяє президентові вводити імпортні мита під час надзвичайної ситуації.

Судді відзначили, що жоден попередній президент не використовував цей закон для запровадження мит.

Також суд не визначився, чи мають компанії отримати компенсацію за вже сплачені мита. За даними федеральної статистики, Міністерство фінансів США зібрало понад $133 млрд від цих імпортних податків станом на грудень 2025 року.

Видання зазначає, що питання повернення коштів може стати складним і тривалим процесом. Деякі компанії вже готують позови з вимогою компенсації.

Це рішення стало першим великим розглядом у Верховному суді, що безпосередньо стосувався ключових елементів економічної програми Трампа.

Хоча суд скасував ці мита, він не позбавив президента можливості вводити торговельні обмеження на підставі інших законів, але з жорсткішими обмеженнями.

Трамп пообіцяв використати альтернативи

Дональд Трамп заявив, що тепер “будуть використані інші альтернативи” замість мит, які Верховний суд визнав незаконними, пише CNN.

– У нас є альтернативи. Чудові альтернативи, – сказав Трамп.

Він додав, що тепер піде в іншому напрямку, “ймовірно, в тому напрямку, в якому повинен був піти спочатку”.

Президент США припустив, що це рішення “істотно не обмежить” мита в майбутньому.

Трамп згадав про використання закону про розширення торгівлі та інших законів минулого, включаючи закон про мита 1930 року.

Американський президент додав, що ці альтернативи просто означатимуть “трохи довший” процес.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.