Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что бывший глава Белого дома Барак Обама якобы раскрыл секретные данные о существовании инопланетян во время одного из интервью.

Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп о заявлениях Обамы: что известно

Комментируя слова Обамы о возможном существовании внеземной жизни, Дональд Трамп заявил, что экс-президент якобы не имел права делать подобные заявления.

— Он предоставил секретную информацию, он не должен был этого делать, — сказал Трамп.

На вопрос журналистов, означает ли это, что инопланетяне действительно существуют, Трамп ответил, что не знает, “реальны они или нет”, но снова подчеркнул неправомерность действий Обамы.

В то же время Трамп отметил, что при необходимости может “вытащить бывшего президента из передряги”, рассекретив информацию, связанную с исследованиями внеземной жизни американскими учеными.

В начале февраля Барака Обаму в интервью спросили о существовании инопланетян. Он ответил: Они настоящие, однако добавил, что лично не видел их и что их не держат в Зоне 51.

После волны спекуляций Обама уточнил свою позицию в Instagram, подчеркнув, что не имел намерения раскрывать какие-либо секретные данные.

— Статистически, Вселенная настолько огромна, что существует большая вероятность существования жизни, — написал Обама в Instagram.

По его словам, расстояния между звездными системами делают визит инопланетян на нашу планету маловероятным.

Он также заявил, что во время своего президентства не видел никаких доказательств контактов с внеземными цивилизациями.

