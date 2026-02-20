Он не имел права: Трамп обвинил Обаму в утечке секретов об инопланетянах
- Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в разглашении секретной информации об инопланетянах.
- Трамп заявил, что экс-президент не имел права делать подобные заявления.
- Обама позже уточнил, что не обладает никакими доказательствами контактов с внеземной жизнью.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что бывший глава Белого дома Барак Обама якобы раскрыл секретные данные о существовании инопланетян во время одного из интервью.
Об этом сообщает Bloomberg.
Трамп о заявлениях Обамы: что известно
Комментируя слова Обамы о возможном существовании внеземной жизни, Дональд Трамп заявил, что экс-президент якобы не имел права делать подобные заявления.
— Он предоставил секретную информацию, он не должен был этого делать, — сказал Трамп.
На вопрос журналистов, означает ли это, что инопланетяне действительно существуют, Трамп ответил, что не знает, “реальны они или нет”, но снова подчеркнул неправомерность действий Обамы.
В то же время Трамп отметил, что при необходимости может “вытащить бывшего президента из передряги”, рассекретив информацию, связанную с исследованиями внеземной жизни американскими учеными.
В начале февраля Барака Обаму в интервью спросили о существовании инопланетян. Он ответил: Они настоящие, однако добавил, что лично не видел их и что их не держат в Зоне 51.
После волны спекуляций Обама уточнил свою позицию в Instagram, подчеркнув, что не имел намерения раскрывать какие-либо секретные данные.
— Статистически, Вселенная настолько огромна, что существует большая вероятность существования жизни, — написал Обама в Instagram.
По его словам, расстояния между звездными системами делают визит инопланетян на нашу планету маловероятным.
Он также заявил, что во время своего президентства не видел никаких доказательств контактов с внеземными цивилизациями.