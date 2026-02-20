Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що колишній глава Білого дому Барака Обаму нібито розкрив секретні дані про існування інопланетян під час одного з інтерв’ю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Трамп про заяви Обами: що відомо

Коментуючи слова Обами про можливе існування позаземного життя, Дональд Трамп заявив, що експрезидент нібито не мав права робити подібні заяви.

Зараз дивляться

— Він надав секретну інформацію, він не повинен був цього робити, — сказав Трамп.

На запитання журналістів, чи означає це, що інопланетяни справді існують, Трамп відповів, що не знає, “чи вони реальні, чи ні”, але знову наголосив на неправомірності дій Обами.

Водночас Трамп зазначив, що за потреби може “витягнути колишнього президента з халепи”, розсекретивши інформацію, пов’язану з дослідженнями позаземного життя американськими науковцями.

На початку лютого Барака Обаму в інтерв’ю запитали про існування інопланетян. Він відповів: Вони справжні, однак додав, що особисто не бачив їх і що їх не тримають у Зоні 51.

Після хвилі спекуляцій Обама уточнив свою позицію в Instagram, наголосивши, що не мав наміру розкривати будь-які секретні дані.

— Статистично, Всесвіт настільки величезний, що є велика ймовірність існування життя, – написав Обама в Instagram.

За його словами, відстані між зоряними системами роблять візит інопланетян на нашу планету малоймовірним.

Він також заявив, що під час свого президентства не бачив жодних доказів контактів з позаземними цивілізаціями.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.