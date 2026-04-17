Подразделение СБУ Альфа стало первым в рейтинге подразделений Сил обороны по количеству пораженных целей в марте.

Об этом Фактам ICTV сообщила пресс-служба отмоства.

Результаты подразделения Альфа СБУ в марте

Сейчас смотрят

Спецназовцы Центра специальных операций Альфа СБУ в режиме 24/7 защищают страну на фронте и навязывают свои правила оккупантам на поле боя.

Так, только за март, согласно верифицированным данным профильного подразделения ЦСО, спецназовцы “отминусовали” более 10200 вражеских пехотинцев.

Также они поразили 7346 других целей, из которых 5122 уничтожены и 2224 повреждены. В частности, речь идет о:

2218 БпЛА;

1279 средств наблюдения и связи;

1606 фортификационных и инженерных объектов;

810 единиц легкого автотранспорта;

422 единицы мототранспорта;

187 грузовиков;

90 артиллерийских систем и САУ;

59 единиц бронированной техники;

10 РСЗО.

Отмечается, что Центр спецопераций Альфа СБУ стабильно демонстрирует высокую эффективность на поле боя и постоянно входит в число наиболее результативных подразделений Сил обороны.

– Это не случайный успех, а системная работа и профессиональный подход к выполнению боевых задач. Рашисты привыкли давить массой. Мы же воюем разумом, точностью и технологиями. Именно в этом и есть наше преимущество. СБУ и дальше будет прилагать максимум усилий, чтобы приобретать новые козыри для Украины и заставить оппонентов к миру, – отметил и.о. главы СБУ Евгений Хмара.

В ведомстве отметили, что те, кто тоже хочет эффективно уничтожать врага в команде настоящих профи, могут стать частью Альфы уже сейчас.

Для этого необходимо заполнить анкету по ссылке.

Напомним, в ночь на 11 апреля дроны Центра спецопераций Альфа СБУ совместно с Силами беспилотных систем ВСУ атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию ​​(ЛВДС) Крымска в Краснодарском крае РФ.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.