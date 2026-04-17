Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против российских командиров, причастных к ракетным атакам по Украине.

Также ограничения касаются российских религиозных деятелей, которые оправдывают агрессию РФ и распространяют пропаганду.

Введены санкции против российских командиров

Как сообщает Офис президента, в первый санкционный список включили 121 оккупанта, причастных к массированным ракетным ударам по территории Украины.

Речь идет, в частности, о командирах подразделений дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

С начала полномасштабного вторжения Россия применила более 4 100 крылатых ракет воздушного базирования и аэробаллистических ракет.

Санкции также введены против командиров в

Военно-морского флота РФ, которые обстреливали Украину с надводных кораблей и подводных лодок — носителяй крылатых ракет Калибр.

Всего Россия применила более 1 500 ракет этого типа во время 160 атак по украинским городам и громадам.

Лица из этого списка причастны к ударам по киевским ТЭЦ, а также по объектам энергетической инфраструктуры во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Николаевской и Одесской областях.

Среди них есть один из командиров 30 дивизии надводных кораблей, который обеспечивал боеготовность фрегатов Адмирал Макаров и Адмирал Эссен.

Санкции также применены против командиров ракетно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск РФ.

Они наносили удары с использованием крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет Искандер-М.

Всего российские войска более 1100 раз атаковали Украину ракетами этого типа.

Именно командиры этих подразделений организовывали и координировали удары по центру Сум 13 апреля 2025 года, где российская ракета убила 25 человек.

Также речь идет об атаке на центр Чернигова 17 апреля 2024 года, в результате которой погибли 18 человек, и об ударе по селу Гроза в Харьковской области, где погибли 59 человек.

— Это один из первых случаев, когда нашим спецслужбам удалось четко идентифицировать более 100 конкретных лиц, которые непосредственно отдают приказы и осуществляют пуски ракет по Украине. Они обычные террористы, которых следует санкционировать во всех юрисдикциях, – подчеркнул уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Санкции против религиозных деятелей РФ

Отдельный санкционный пакет касается религиозных деятелей.

В него включили девять человек, которые публично призывали к убийствам украинцев, открыто поддерживают агрессию РФ и используют религию для оправдания войны.

Речь идет о представителях Русской православной церкви и связанных с ней структур.

Украина передаст партнерам всю собранную информацию по этим санкционным пакетам для синхронизации ограничений в их юрисдикциях.

Ранее Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения СНБО о применении санкций против российских оборонных предприятий, производящих системы ПВО, вертолеты и комплектующие к ракетам Искандер.

