Иран объявил о полном открытии Ормузского пролива на время перемирия
В пятницу, 17 апреля, Иран заявил об открытии Ормузского пролива на фоне прекращения огня в Ливане.
Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
Открытие Ормузского пролива: что известно
Он отметил, что разблокирование пролива будет действовать до завершения режима прекращения огня в Ливане.
Бейрут договорился о перемирии с Израилем 16 апреля. Срок действия соглашения составляет 10 дней.
— В соответствии с прекращением огня в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявлен полностью открытым на оставшийся период прекращения огня, по скоординированному маршруту, как уже было объявлено Портами и Морской организацией Исламской Республики Ирана, – написал он в сети Х.
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива.
— Иран только что объявил, что Иранская протока полностью открыта и готова к полному судоходству. Спасибо, — написал он в сети Truth Social.
Он добавил, что несмотря на открытие Ормузского пролива, США будут продолжать блокировать все морские перевозки в порты и из портов Ирана.
По его словам, эти меры будут действовать до завершения операции и в Иране на 100%.
Напомним, Дональд Трамп объявил о 10-дневном прекращении огня в Ливане. По его словам, оно начало действовать в 17:00 по восточному времени в четверг, 16 апреля.
Это заявление прозвучало после отдельных телефонных разговоров Трампа с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
Что известно о блокировании Ормузского пролива
Ормузский пролив является одним из ключевых энергетических узлов мира. Через него проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
Любая нестабильность в этом морском коридоре сразу влияет на глобальные рынки. Это подтвердили события марта 2026 года.
Из-за угрозы ударов со стороны Ирана судоходство фактически остановилось. Часть компаний ограничила движение через этот участок.
22 марта Тегеран заявил, что пролив открыт только для тех, кто не входит в список “врагов”.
8 апреля Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива.
Верховный совет национальной безопасности Ирана подтвердил договоренность о двухнедельном прекращении огня с США.
Израиль также согласился приостановить бомбардировки на время переговоров.
Несмотря на это, по состоянию на 10 апреля через пролив прошли лишь 15 судов.
По данным BBC Verify, до начала войны в Иране через пролив ежедневно проходило в среднем 138 судов.