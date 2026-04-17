В пятницу, 17 апреля, Иран заявил об открытии Ормузского пролива на фоне прекращения огня в Ливане.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Открытие Ормузского пролива: что известно

Он отметил, что разблокирование пролива будет действовать до завершения режима прекращения огня в Ливане.

Бейрут договорился о перемирии с Израилем 16 апреля. Срок действия соглашения составляет 10 дней.

— В соответствии с прекращением огня в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявлен полностью открытым на оставшийся период прекращения огня, по скоординированному маршруту, как уже было объявлено Портами и Морской организацией Исламской Республики Ирана, – написал он в сети Х.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива.

— Иран только что объявил, что Иранская протока полностью открыта и готова к полному судоходству. Спасибо, — написал он в сети Truth Social.

Он добавил, что несмотря на открытие Ормузского пролива, США будут продолжать блокировать все морские перевозки в порты и из портов Ирана.

По его словам, эти меры будут действовать до завершения операции и в Иране на 100%.

Напомним, Дональд Трамп объявил о 10-дневном прекращении огня в Ливане. По его словам, оно начало действовать в 17:00 по восточному времени в четверг, 16 апреля.

Это заявление прозвучало после отдельных телефонных разговоров Трампа с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Что известно о блокировании Ормузского пролива

Ормузский пролив является одним из ключевых энергетических узлов мира. Через него проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Любая нестабильность в этом морском коридоре сразу влияет на глобальные рынки. Это подтвердили события марта 2026 года.

Из-за угрозы ударов со стороны Ирана судоходство фактически остановилось. Часть компаний ограничила движение через этот участок.

22 марта Тегеран заявил, что пролив открыт только для тех, кто не входит в список “врагов”.

8 апреля Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива.

Верховный совет национальной безопасности Ирана подтвердил договоренность о двухнедельном прекращении огня с США.

Израиль также согласился приостановить бомбардировки на время переговоров.

Несмотря на это, по состоянию на 10 апреля через пролив прошли лишь 15 судов.

По данным BBC Verify, до начала войны в Иране через пролив ежедневно проходило в среднем 138 судов.

Связанные темы:

