Папа Римский Лев XIV накануне четвертой годовщины начала полномасштабного российского вторжения в Украину призвал к немедленному прекращению огня и сплочению в молитве за страдающий украинский народ.

Папа Римский призвал к прекращению огня в Украине

После произнесения молитвы Ангел Господень Папа Римский Лев XIV обратился к верующим и призвал к прекращению огня в Украине, сообщает Vatican News.

Он подчеркнул, что прошло уже четыре года с начала войны против Украины.

— Мое сердце снова обращается к трагической ситуации, которая есть перед глазами всех. Как же много жертв, как же много разбитых жизней и семей! Как же много разрушений! Сколько невыразимых страданий… Действительно, каждая война является раной, нанесенной всему человеческому роду, она оставляет после себя смерть, разрушения и следы боли, которыми отмечены целые поколения, – заявил он.

Папа подчеркнул, что мир нельзя откладывать, отметив, что он является срочным требованием, которое должно вылиться в ответственные решения.

— Поэтому я снова настоятельно возобновляю мой призыв: пусть замолчит оружие! Пусть прекратятся бомбардировки! Пусть же будет безотлагательно достигнуто прекращение огня и усилен диалог, чтобы открыть путь к миру, – подчеркнул понтифик.

Кроме того, Папа пригласил верующих объединиться в молитве за страдающий украинский народ и всех, кто страдает из-за российско-украинской войны и каждого конфликта в мире, “чтобы в наши дни смог засеять дар – долгожданный дар – мира”.

