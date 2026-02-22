Папа Римський Лев XIV напередодні четвертих роковин початку повномасштабного російського вторгнення в Україну закликав до негайного припинення вогню та згуртування у молитві за стражденний український народ.

Папа Римський закликав до припинення вогню в Україні

Після проказування молитви Ангел Господній Папа Римський Лев XIV звернувся до вірян та закликав до припинення вогню в Україні, повідомляє Vatican News.

Він наглосив, що минуло вже чотири роки від початку війни проти України.

– Моє серце знову лине до трагічної ситуації, яка є перед очима всіх. Як же багато жертв, як же багато розбитих життів і сімей! Як же багато руйнувань! Скільки невимовних страждань… Дійсно, кожна війна є раною, завданою всьому людському родові, вона залишає після себе смерть, руйнування і сліди болю, якими позначені цілі покоління, – заявив він.

Папа наголосив, що мир не можна відкладати, зауваживши, що він є нагальною вимогою, яка повинна “знайти місце в серцях і вилитися у відповідальні рішення”.

– Тому я знову настійно поновлюю мій заклик: нехай замовкне зброя! Нехай припиняться бомбардування! Нехай же буде невідкладно досягнуто припинення вогню і посилено діалог, щоб відкрити дорогу до миру, – наголосив понтифік.

Крім того, Папа запросив вірян єднатися у молитві за стражденний український народ і усіх, хто страждає через російсько-українську війну та кожен конфлікт у світі, “щоб у наші дні зміг заясніти дар – довгоочікуваний дар – миру”.

