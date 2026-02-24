Президент США Дональд Трамп анонсировал длинную речь в рамках обращения State of the Union, во время которой планирует рассказать о достижениях своей администрации и ключевых вызовах для страны.

Об этом Дональд Трамп заявил во время мероприятия в Белом доме, сообщает CNN.

Речь Трампа в Конгрессе: что известно

Президент США отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты находятся в периоде экономического роста, а его обращение будет насыщенным и длительным.

Сейчас смотрят

– У нас страна, которая сейчас процветает. У нас лучшая экономика в истории. Вечером 24 февраля я произнесу речь, и вы услышите, как я это скажу, – заявил Трамп.

Он добавил, что выступление будет долгим из-за большого количества тем.

– Это будет длинная речь, потому что нам так много есть о чем поговорить, – подчеркнул президент.

Обращение State of the Union запланировано на 21:00 по восточному времени (в 04:00 25 февраля по киевскому времени, – Ред.). Трамп выступит перед 119-м Конгрессом США с речью о состоянии страны в 2026 году.

Ожидается, что президент обозначит главные цели своей администрации и сосредоточится на внутренней и внешней политике.

По данным опроса CNN, проведенного компанией SSRS, часть американцев все более критично оценивает приоритеты Дональда Трампа и сомневается в эффективности его политики.

В то же время Демократическая партия США готовит официальный ответ на обращение президента после его выступления в Конгрессе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.