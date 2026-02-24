Президент США Дональд Трамп анонсував довгу промову у межах звернення State of the Union, під час якої планує розповісти про досягнення своєї адміністрації та ключові виклики для країни.

Про це Дональд Трамп заявив під час заходу в Білому домі, повідомляє CNN.

Промова Трампа у Конгресі: що відомо

Президент США зазначив, що нині Сполучені Штати перебувають у періоді економічного зростання, а його звернення буде насиченим і тривалим.

– У нас країна, яка зараз процвітає. У нас найкраща економіка в історії. Завтра ввечері я виголошую промову, і ви почуєте, як я це скажу, – заявив Трамп.

Він додав, що виступ буде довгим через велику кількість тем.

– Це буде довга промова, бо нам так багато про що поговорити, – наголосив президент.

Звернення State of the Union заплановане на 21:00 за східним часом. Трамп виступить перед 119-м Конгресом США з промовою про стан країни у 2026 році.

Очікується, що президент окреслить головні цілі своєї адміністрації та зосередиться на внутрішній і зовнішній політиці.

За даними опитування CNN, проведеного компанією SSRS, частина американців дедалі критичніше оцінює пріоритети Дональда Трампа та сумнівається в ефективності його політики.

Водночас Демократична партія США готує офіційну відповідь на звернення президента після його виступу в Конгресі.

