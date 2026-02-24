Дональд Трамп пообіцяв масштабне звернення до Конгресу США
- Трамп анонсував довгу промову State of the Union.
- Звернення відбудеться о 21:00 за східним часом.
- Президент обіцяє говорити про економіку та пріоритети адміністрації.
Президент США Дональд Трамп анонсував довгу промову у межах звернення State of the Union, під час якої планує розповісти про досягнення своєї адміністрації та ключові виклики для країни.
Про це Дональд Трамп заявив під час заходу в Білому домі, повідомляє CNN.
Промова Трампа у Конгресі: що відомо
Президент США зазначив, що нині Сполучені Штати перебувають у періоді економічного зростання, а його звернення буде насиченим і тривалим.
– У нас країна, яка зараз процвітає. У нас найкраща економіка в історії. Завтра ввечері я виголошую промову, і ви почуєте, як я це скажу, – заявив Трамп.
Він додав, що виступ буде довгим через велику кількість тем.
– Це буде довга промова, бо нам так багато про що поговорити, – наголосив президент.
Звернення State of the Union заплановане на 21:00 за східним часом. Трамп виступить перед 119-м Конгресом США з промовою про стан країни у 2026 році.
Очікується, що президент окреслить головні цілі своєї адміністрації та зосередиться на внутрішній і зовнішній політиці.
За даними опитування CNN, проведеного компанією SSRS, частина американців дедалі критичніше оцінює пріоритети Дональда Трампа та сумнівається в ефективності його політики.
Водночас Демократична партія США готує офіційну відповідь на звернення президента після його виступу в Конгресі.