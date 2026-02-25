Президент США Дональд Трамп во время обращения к Конгрессу заявил, что Соединенные Штаты вернули себе силу, экономическую мощь и международный авторитет, а нынешний период назвал “золотым веком Америки”.

Об этом сообщают СМИ

Трамп о ситуации в Соединенных Штатах

Начиная выступление, президент США подчеркнул, что страна переживает беспрецедентный период развития.

– Наша нация вернулась – большая, лучшая, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде, – заявил Дональд Трамп.

Он также напомнил о приближении 250-й годовщины независимости США, назвав ее “эпической вехой” в истории страны.

— Это золотой век Америки, – отметил президент.

По словам Трампа, он принял страну в состоянии кризиса, однако под его руководством произошел поворот, “которого еще не знала история”.

Глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты снова пользуются уважением в мире, а его администрация достигла значительных результатов во внутренней политике.

Среди приоритетов он назвал сокращение нелегальной миграции, борьбу с импортом фентанила и увеличение количества депортаций лиц, находящихся в стране нелегально.

В то же время Трамп подчеркнул, что США остаются открытыми для легальных мигрантов, которые работают и поддерживают американскую экономику.

Ранее президент США анонсировал, что его обращение к Конгрессу будет длительным и насыщенным.

Обращение State of the Union состоялось в 21:00 24 февраля по восточному времени США (в 04:00 25 февраля по киевскому времени).

После обращения президента Демократическая партия США планирует произнести официальный ответ на его речь в Конгрессе.

Источник : Укрінформ

