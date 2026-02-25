Президент США Дональд Трамп під час звернення до Конгресу заявив, що Сполучені Штати повернули собі силу, економічну міць і міжнародний авторитет, а нинішній період назвав “золотою добою Америки”.

Трамп про ситуацію у Сполучених Штатах

Розпочинаючи виступ, президент США наголосив, що країна переживає безпрецедентний період розвитку.

– Наша нація повернулася — більша, краща, багатша і сильніша, ніж будь-коли раніше, – заявив Дональд Трамп.

Він також нагадав про наближення 250-ї річниці незалежності США, назвавши її “епічною віхою” в історії країни.

– Це золота доба Америки, – зазначив президент.

За словами Трампа, він прийняв країну у стані кризи, однак під його керівництвом відбувся поворот, “якого ще не знала історія”.

Глава Білого дому заявив, що Сполучені Штати знову користуються повагою у світі, а його адміністрація досягла значних результатів у внутрішній політиці.

Серед пріоритетів він назвав скорочення нелегальної міграції, боротьбу з імпортом фентанілу та збільшення кількості депортацій осіб, які перебувають у країні нелегально.

Водночас Трамп наголосив, що США залишаються відкритими для легальних мігрантів, які працюють і підтримують американську економіку.

Раніше президент США анонсував, що його звернення до Конгресу буде тривалим і насиченим.

Звернення State of the Union відбулося о 21:00 24 лютого за східним часом США (о 04:00 25 лютого за київським часом).

Після звернення президента Демократична партія США планує виголосити офіційну відповідь на його промову в Конгресі.

