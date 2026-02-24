Президент Владимир Зеленский в обращении к годовщине полномасштабной войны с Россией призвал президента США Дональда Трампа однажды прибыть с официальным визитом в Киев и оставаться в этом конфликте на стороне Украины, увеличивая давление на агрессора.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном Офисом президента.

Обращение Зеленского к четвертой годовщине полномасштабной войны

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы помнят, как первые иностранные лидеры прибывали в Украину в начале войны.

Сейчас смотрят

– И термин официальный визит даже на йоту не может передать, чем были эти встречи для нас. Мы поняли, кто нам действительно брат и друг, кто не побоялся, не колебался, кто сохранил имя и не переживал, как не рассердить Путина. Я хочу поблагодарить каждого лидера, который выбрал светлую сторону истории – выбрал Украину. В Европе, США, Канаде, Японии, Австралии. Всем, всем, кто с нами, – заявил президент.

Он добавил, что хотел бы однажды встретиться здесь с президентом США, ведь знает, что только побывав в Украине лично и увидев то, что происходит, своими глазами, можно понять, о чем на самом деле эта война.

– …Увидев своими глазами нашу жизнь и борьбу, почувствовав наших людей и вот это море боли, – только так можно понять, о чем эта война на самом деле. И из-за кого. Кто здесь агрессор. На кого нужно давить, – сообщил Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина защищает жизнь и воюет именно за это. По его словам, речь идет не об “уличной драке”, а о нападении “больного государства на суверенное”.

Он призвал США понять, что эта война – это глава Кремля Владимир Путин, и именно он является причиной начала военных действий и препятствием для их окончания.

Президент призвал поставить Россию на место, чтобы наступил настоящий мир.

Также Владимир Зеленский в большом интервью CNN накануне 4-й годовщины полномасштабной войны призвал своего американского коллегу оставаться на стороне Украины, ведь США – слишком большая и важная страна, чтобы уклоняться от этого конфликта.

Президент Украины выразил надежду, что во время своего обращения к Соединенным Штатам 24 февраля Дональд Трамп выразит поддержку Украине в ее борьбе против России.

– Они должны оставаться с… демократической страной, которая воюет против одного человека. Потому что этот человек – это война. Путин – это война. Все касается его самого. Все касается одного человека. А страна, вся его страна – в тюрьме, – заявил Зеленский CNN.

По его мнению, Америка является очень сильной страной и могла бы по-настоящему остановить главу Кремля.

На вопрос журналиста о том, считает ли он, что Трамп оказывает достаточное давление на Путина, Зеленский ответил: “Нет”.

Он добавил, что украинцы измотаны российской войной, но не уступят требованиям Владимира Путина, потому что это невозможно.

– Мы не можем просто дать ему все, что он хочет. Потому что он хочет нас оккупировать. Если мы дадим ему все, что он хочет, мы потеряем все – всех нас, людям придется бежать или стать русскими, – пояснил президент.

Зеленский заявил журналистам, что гарантии безопасности, особенно вопрос о том, как союзники Украины отреагируют, если Россия снова вторгнется в Украину в будущем, остаются камнем преткновения.

Украинский лидер рассказал, что его постоянно пытаются заверить, что россияне якобы просто не начнут еще одну войну.

– Для меня это не ответ. Извините… У нас есть положительные стороны этих гарантий безопасности, это правда. Но я хочу получить очень конкретный ответ: что (наши) партнеры будут готовы сделать, если Путин снова приедет. Это то, что хотят услышать украинцы, – подытожил он.

Среди аспектов, которые вызывают вопросы, есть также последовательность шагов на пути к миру.

Так, по его словам, Дональд Трамп хочет, чтобы он подписал мирное соглашение с Россией и соглашение с Соединенными Штатами и европейскими странами, которое предоставит Украине гарантии безопасности, – все одновременно, в идеале на большой церемонии по случаю окончания войны.

Но президент Зеленский непреклонен в том, что гарантии безопасности сначала должны быть согласованы и ратифицированы Конгрессом США. Он сказал, что это придаст украинскому народу уверенности в том, что они смогут положиться на своих союзников в будущем, потому что их уже много раз подводили в прошлом.

Говоря о еще одном сложном вопросе, Зеленский заявил, что Украина готова заморозить войну на нынешних линиях фронта. Но он сказал, что украинские военные не выведут войска из районов восточной Донецкой области, которые все еще находятся под их контролем.

– Россия хочет, чтобы мы просто вывели нашу армию. …мы не можем быть такими, извините, глупыми ребятами. Мы не дети. Мы прошли через эту войну на протяжении всех этих лет, поэтому мы просто, мы не можем отдать им страну на блюдечке, – добавил он.

Отметим, что Россия требует от Украины отказаться от примерно 20% территории региона, который все еще находится под контролем Киева, включая пояс крепостей промышленных городов, железных дорог и автомобильных трасс, составляющих основу обороны Украины и снабжающих линию фронта.

Владимир Зеленский также подсчитал, что там проживает 200 тыс. человек, для которых важен вопрос их безопасности.

По его словам, им нельзя просто сказать “до свидания, с этого момента вы россияне”.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в десятый раз прибыла с визитом в Киев, чтобы подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Европейского Союза в финансовом и военном измерениях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.