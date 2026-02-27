Британские и французские десантники отработали сценарий переброски в Украину
- Британские и французские десантники завершили подготовку к возможному развертыванию.
- Учения прошли в рамках операции Орион во Франции.
- Подготовка связана с возможным прекращением огня в Украине.
Британские и французские десантники завершили подготовку к возможному развертыванию в Украине в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.
Об этом сообщает издание The Telegraph.
Подготовка десантников Великобритании и Франции: что известно
По данным издания, заключительный этап учений состоялся 24 февраля в регионе Бретань во Франции.
Они стали финальной фазой подготовки подразделений к развертыванию в любой точке ответственности НАТО.
Учения являются частью операции Орион, которая продлится до 3 марта.
Подготовка состоялась на фоне заявлений премьер-министра Великобритании Кир Стармера, который ранее сообщил, что Лондон и Париж готовы возглавить миротворческие силы в Украине после достижения соглашения о прекращении огня.
По информации The Telegraph, в учениях приняли участие более 600 военнослужащих 16 воздушно-десантной бригады Великобритании и 11 парашютно-десантной бригады Франции.
Всего в маневрах задействовано около 2 тыс. британских и французских военных.
Военные отрабатывали:
- воздушно-десантные операции,
- уничтожение условных систем ПВО,
- захват и удержание плацдармов,
- отбитие атак и проведение засад,
- интеграцию беспилотников и новых систем связи.
Подразделения также отрабатывали логистику и быстрое развертывание сил высокой готовности.
Издание отмечает, что 16 воздушно-десантная бригада входит в состав сил быстрого реагирования Великобритании и способна развернуться в кратчайшие сроки.
Впрочем, конкретный состав или формат возможного контингента для Украины пока официально не озвучивали.
Ранее Эммануэль Макрон, Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский заявляли о готовности Великобритании и Франции разместить военные контингенты в Украине после прекращения огня.
Согласно предварительным заявлениям, эти силы должны выполнять стабилизационную и мониторинговую функцию и находиться на расстоянии от линии фронта.