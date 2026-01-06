Великобритания и Франция заявили, что готовы развернуть войска в Украине после заключения мирного соглашения.

Это важное обязательство обсуждалось в течение нескольких месяцев, пишет The Guardian.

Размещение французских и британских войск в Украине

Заявление прозвучало после саммита в Париже, который проводил президент Франции Эмманюэль Макрон, с участием лидеров государств Коалиции желающих, спецпосланца США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали трехстороннюю декларацию о намерениях вечером 6 января после многочасовых переговоров.

— После прекращения огня Великобритания и Франция создадут военные центры по всей Украине, — заявил Стармер.

Однако запланированные наземные силы вряд ли вступят в прямое противостояние с российскими силами, если Москва вновь начнет вторжение в Украину.

Макрон дал понять, что целью этих сил будет «обеспечить уверенность после прекращения огня», и отметил, что они будут дислоцированы «на значительном расстоянии позади линии соприкосновения».

Не было предоставлено никаких дополнительных уточнений относительно размера или масштаба потенциальных сил.

Макрон заявил, что Коалиция также разработала план по “обязательствам по мониторингу прекращения огня под американским руководством”, а также “долгосрочной поддержке Вооруженных сил Украины, которые находятся и будут оставаться на передовой линии обороны”.

РФ может не подписать мирное соглашение

Хотя президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что мир не за горами, нет никаких признаков того, что Москва готова к подписанию мирного соглашения.

Российские чиновники неоднократно отвергали временное прекращение огня или быстрое соглашение, заявляя, что хотят всеобъемлющего урегулирования, которое рассмотрит то, что они называют «коренными причинами» конфликта.

Кремль также заявил, что будет категорически выступать против любых солдат НАТО, дислоцированных на украинской территории, в рамках любого соглашения.

Поскольку Москва, похоже, удовлетворена продолжением боевых действий в настоящее время, перспектива соглашения, достигнутого путем переговоров, с последующим развертыванием сил представляется маловероятной, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Кир Стармер признал эту реальность в своих комментариях во вторник.

— Мы ближе к (миру – Ред.), чем когда-либо, но, конечно, самые тяжелые этапы еще впереди, – сказал он. Мы можем достичь мирного соглашения, только если Путин готов идти на компромиссы. Путин не демонстрирует готовности к миру.

Парижская встреча собрала впечатляющий список мировых лидеров: 27 глав государств или правительств прибыли в Париж на переговоры.