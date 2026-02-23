Украина ожидает, что иностранный военный контингент союзников в будущем будет размещен ближе к линии фронта, а не в глубоком тылу.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью BBC.

Зеленский о том, где Украина хочет видеть иностранный контингент

По словам президента, Украина рассматривает возможность участия союзников в формате ограниченных контингентов, в частности со стороны Франции и Великобритании.

Сейчас смотрят

Зеленский отметил, что эти страны потенциально могут выделить по одной бригаде численностью до 5 тыс. военных каждая.

Также есть сигналы от других государств о готовности усилить Украину своим контингентом.

— Ближе к линии фронта мы хотели бы видеть иностранный контингент, — подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что размещение союзных войск в тыловых городах не имеет практического смысла для обороны страны.

— Если бы, например, Польша предложила свое присутствие во Львове, то Украине это не нужно, — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что страны-союзники могут быть максимально полезными, в частности, через логистическую поддержку, авиационные возможности и усиление противовоздушной обороны.

По его словам, украинцы хотели бы видеть партнеров рядом с ВСУ, хотя на первой линии фронта никто не ожидает их непосредственного участия в боях.

— Украинцы хотели бы, чтобы рядом с нами стояли наши партнеры. Это логично, — добавил Зеленский.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что хотел бы стать первым главой оборонного ведомства, который развернет британские войска в Украине как символ завершения войны.

По словам Гилли, 2026 год должен стать годом завершения войны, а безопасная Европа невозможна без сильной и суверенной Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.