Вопрос возвращения украинских мужчин призывного возраста, находящихся под временной защитой в странах ЕС, пока не входит в повестку дня Европейского Союза.

В течение этого года изменения в соответствующие нормы внесены не будут, сообщил спикер Европейской комиссии Маркус Ламмерт во время брифинга в Брюсселе в пятницу, 27 февраля.

Вернет ли ЕС украинских мужчин домой

Люксембургский корреспондент поинтересовался, ведутся ли на уровне ЕС обсуждения о возможной отмене временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.

Сейчас смотрят

Речь шла также о призыве, который недавно обнародовали чиновники Люксембурга. В ответ пресс-секретарь заявил:

— Мне неизвестно о дебатах в Люксембурге. Могу сказать, что временная защита – это то, что мы решили на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года.

Он отметил, что до марта 2027 года действующие правила останутся без изменений.

Напомним, министр внутренних дел Люксембурга Леон Глоден заявил, что украинские мужчины, которые находятся в стране и пригодны к военной службе, должны вернуться домой.

Его поддержала министр обороны страны Юрико Бакес. По ее словам, сначала из Украины приезжало много женщин и детей, а в последние месяцы приезжают также много мужчин призывного возраста.

— И я думаю, что это фактически является определенной проблемой, если, с одной стороны, мы предоставляем военную поддержку, чтобы украинцы могли защитить себя, и в то же время к нам приезжают молодые мужчины, — отметила министр обороны.

Норвегия намерена прекратить предоставление временной коллективной защиты украинским мужчинам призывного возраста, сообщили 26 февраля в норвежском правительстве.

Министерство юстиции Норвегии объяснило это решение необходимостью сохранить контроль над миграционными процессами, поскольку страна приняла наибольшее количество украинцев среди стран Северного региона.

В настоящее время ресурсы муниципалитетов приближаются к исчерпанию.

С марта 2022 года Европейский Союз предоставил убежище более чем четырем миллионам вынужденно перемещенных украинцев.

Граждане Украины будут пользоваться режимом временной защиты в ЕС до 4 марта 2027 года.

Источник : Укрінформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.