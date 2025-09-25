В результате российского вторжения в Украину значительная часть населения была вынуждена искать новую судьбу за границей. Страны Европейского Союза открыли свои двери для украинских беженцев.

Факты ICTV узнавали, в каких странах ЕС больше всего украинцев.

В какие страны ЕС приезжает больше всего украинцев

По состоянию на 31 июля более 4,34 миллиона человек, покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения России, имели статус временной защиты в странах ЕС. Такие данные 10 сентября обнародовал Евростат.

Больше всего украинцев нашли убежище в Германии, Польше и Чехии. Эти страны не только оказали украинцам гуманитарную помощь, но и ввели специальные программы временной защиты, обеспечивающие беженцам доступ к жилью, медицинской помощи и трудоустройству.

Статистика по количеству украинцев в ЕС по состоянию на июль 2025 года:

Германия: 1 203 715

1 203 715 Польша: 993 665

993 665 Чехия: 380 680

По сравнению с концом июня 2025 года, общее количество людей с временной защитой в ЕС на конец июля выросло на 28 695 человек (+0,7%) и составило 4 340 665.

Количество людей с временной защитой выросло в 24 странах ЕС. Наибольший прирост зафиксирован в Германии (+7 070; +0,6%), Румынии (+2 300; +1,2%) и Чехии (+2 260; +0,6%).

По состоянию на 31 июля более 98,4% получателей временной защиты были гражданами Украины. Почти половину составляли взрослые женщины (44,7%), дети – около трети (31,2%), а взрослые мужчины – 24,2%.

Джерело: Eurostat

