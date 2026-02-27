Питання повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, наразі не входить до порядку денного Європейського Союзу.

Упродовж цього року змін до відповідних норм не передбачають, повідомив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт під час брифінгу в Брюсселі у п’ятницю, 27 лютого.

Чи повертатиме ЄС українських чоловіків додому

Люксембурзький кореспондент поцікавився, чи відбуваються на рівні ЄС обговорення щодо можливого скасування тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку.

Йшлося також про заклик, який нещодавно оприлюднили посадовці Люксембургу. У відповідь речник заявив:

– Мені невідомо про дебати в Люксембурзі. Можу сказати, що тимчасовий захист – це те, що ми вирішили на рівні ЄС та на рівні держав-членів до 2027 року.

Він зазначив, що до березня 2027 року чинні правила залишатимуться без змін.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Люксембургу Леон Глоден заявив, що українські чоловіки, які перебувають у країні та є придатними до військової служби, повинні повернутися додому.

Його підтримала міністерка оборони країни Юріко Бакес. За її словами, спочатку з України приїжджало багато жінок і дітей, а в останні місяці приїздять також багато чоловіків призовного віку.

– І я думаю, що це фактично є певною проблемою, якщо, з одного боку, ми надаємо військову підтримку, щоб українці могли захистити себе, і водночас до нас приїжджають молоді чоловіки, – зауважила міністерка оборони.

Норвегія має намір припинити надання тимчасового колективного захисту українським чоловікам призовного віку, повідомили 26 лютого в норвезькому уряді.

Міністерство юстиції Норвегії пояснило це рішення потребою зберегти контроль над міграційними процесами, оскільки країна прийняла найбільшу кількість українців серед країн Північного регіону.

Наразі ресурси муніципалітетів наближаються до вичерпання.

Із березня 2022 року Європейський Союз надав притулок понад чотирьом мільйонам вимушено переміщених українців.

Громадяни України користуватимуться режимом тимчасового захисту в ЄС до 4 березня 2027 року.

Джерело : Укрінформ

