Мелания Трамп впервые возглавит заседание Совета безопасности ООН
Первая леди США Мелания Трамп в ближайшие дни возглавит заседание Совета безопасности ООН, которое состоится 2 марта в рамках ротационного председательства Соединенных Штатов.
Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Волтц.
Мелания Трамп возглавит Совет безопасности ООН: что известно
Как отметил Волтц, ротационное председательство в Совете безопасности ООН вскоре перейдет к Соединенным Штатам, однако заседание впервые возглавит не посол или высокопоставленный чиновник правительства, а первая леди страны.
– Мелания Трамп впервые как первая леди США будет председательствовать в Совете безопасности – в первый же день председательства Америки в Совете. Сделаем ООН снова великой! – написал он в соцсети X.
В офисе первой леди США сообщили, что выступление Мелании Трамп будет посвящено роли образования в продвижении толерантности, мира и глобальной безопасности.
По их словам, под ее руководством члены Совета безопасности будут рассматривать вопросы образования, технологий, мира и безопасности в современном мире.
Агентство Reuters со ссылкой на представителя ООН отмечает, что это будет первый случай в истории, когда жена действующего мирового лидера будет председательствовать на заседании Совета безопасности, в состав которого входят 15 государств-членов.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Поддержки прочного мира в Украине, которая призывает к немедленному прекращению огня и подтверждает приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.
Документ поддержали 107 стран, однако США воздержались при голосовании.