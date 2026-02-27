Первая леди США Мелания Трамп в ближайшие дни возглавит заседание Совета безопасности ООН, которое состоится 2 марта в рамках ротационного председательства Соединенных Штатов.

Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Волтц.

Мелания Трамп возглавит Совет безопасности ООН: что известно

Как отметил Волтц, ротационное председательство в Совете безопасности ООН вскоре перейдет к Соединенным Штатам, однако заседание впервые возглавит не посол или высокопоставленный чиновник правительства, а первая леди страны.

– Мелания Трамп впервые как первая леди США будет председательствовать в Совете безопасности – в первый же день председательства Америки в Совете. Сделаем ООН снова великой! – написал он в соцсети X.

В офисе первой леди США сообщили, что выступление Мелании Трамп будет посвящено роли образования в продвижении толерантности, мира и глобальной безопасности.

По их словам, под ее руководством члены Совета безопасности будут рассматривать вопросы образования, технологий, мира и безопасности в современном мире.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя ООН отмечает, что это будет первый случай в истории, когда жена действующего мирового лидера будет председательствовать на заседании Совета безопасности, в состав которого входят 15 государств-членов.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Поддержки прочного мира в Украине, которая призывает к немедленному прекращению огня и подтверждает приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

Документ поддержали 107 стран, однако США воздержались при голосовании.

