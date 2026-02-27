Меланія Трамп уперше очолить засідання Ради безпеки ООН
- Меланія Трамп очолить засідання Ради безпеки ООН 2 березня.
- Це перший випадок, коли перша леді головує в Радбезі ООН.
- Головування відбудеться в межах ротації, яка переходить до США.
Перша леді США Меланія Трамп найближчими днями очолить засідання Ради безпеки ООН, яке відбудеться 2 березня в межах ротаційного головування Сполучених Штатів.
Про це заявив постійний представник США при ООН Майк Волтц.
Меланія Трамп очолить Раду безпеки ООН: що відомо
Як зазначив Волтц, ротаційне головування в Раді безпеки ООН невдовзі перейде до Сполучених Штатів, однак засідання вперше очолить не посол або високопосадовець уряду, а перша леді країни.
– Меланія Трамп уперше як перша леді США головуватиме в Раді безпеки — у перший же день головування Америки в Раді. Зробимо ООН знову великою! – написав він у соцмережі X.
В офісі першої леді США повідомили, що виступ Меланії Трамп буде присвячений ролі освіти у просуванні толерантності, миру та глобальної безпеки.
За їхніми словами, під її керівництвом члени Ради безпеки розглядатимуть питання освіти, технологій, миру та безпеки у сучасному світі.
Агентство Reuters із посиланням на представника ООН зазначає, що це буде перший випадок в історії, коли дружина чинного світового лідера головуватиме на засіданні Ради безпеки, до складу якої входять 15 держав-членів.
Раніше Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію Підтримки тривалого миру в Україні, яка закликає до негайного припинення вогню та підтверджує відданість суверенітету й територіальній цілісності України.
Документ підтримали 107 країн, однак США – утрималися під час голосування.