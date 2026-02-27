Перша леді США Меланія Трамп найближчими днями очолить засідання Ради безпеки ООН, яке відбудеться 2 березня в межах ротаційного головування Сполучених Штатів.

Про це заявив постійний представник США при ООН Майк Волтц.

Меланія Трамп очолить Раду безпеки ООН: що відомо

Як зазначив Волтц, ротаційне головування в Раді безпеки ООН невдовзі перейде до Сполучених Штатів, однак засідання вперше очолить не посол або високопосадовець уряду, а перша леді країни.

Зараз дивляться

– Меланія Трамп уперше як перша леді США головуватиме в Раді безпеки — у перший же день головування Америки в Раді. Зробимо ООН знову великою! – написав він у соцмережі X.

В офісі першої леді США повідомили, що виступ Меланії Трамп буде присвячений ролі освіти у просуванні толерантності, миру та глобальної безпеки.

За їхніми словами, під її керівництвом члени Ради безпеки розглядатимуть питання освіти, технологій, миру та безпеки у сучасному світі.

Агентство Reuters із посиланням на представника ООН зазначає, що це буде перший випадок в історії, коли дружина чинного світового лідера головуватиме на засіданні Ради безпеки, до складу якої входять 15 держав-членів.

Раніше Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію Підтримки тривалого миру в Україні, яка закликає до негайного припинення вогню та підтверджує відданість суверенітету й територіальній цілісності України.

Документ підтримали 107 країн, однак США – утрималися під час голосування.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.