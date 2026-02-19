Трамп хочет установить контроль над ООН через Совет мира
- Дональд Трамп объявил, что Совет мира планирует почти полностью контролировать деятельность ООН и оказывать ей финансовую поддержку, несмотря на отсутствие таких надзорных функций в уставе организации.
- На фоне обеспокоенности союзников по поводу узурпации власти, президент США пообещал тесное сотрудничество между структурами.
Совет мира, созданный президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, планирует очень тесно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций (ООН) в будущем.
Об этом глава Белого дома заявил во время выступления на Совете мира 19 февраля, сообщает The Guardian.
Трамп о надзоре Совета мира за ООН
Дональд Трамп объявил о планах очень тесно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций. Такое заявление прозвучало как ответ на опасения мирового сообщества по поводу создания альтернативного центра глобальной власти над ООН.
– Я думаю, что ООН имеет действительно большой потенциал. Совет мира почти полностью будет контролировать деятельность ООН и обеспечивать ее надлежащее функционирование, – утверждает глава Белого дома.
По словам президента США, если ООН понадобится финансовая помощь, то Совет мира готов вмешаться.
Недавно стало известно, что США внесут $10 млрд в фонд Совета мира. Об этом объявил Трамп, добавив, что эти расходы являются мизерными по сравнению с расходами на ведение боевых действий.
Стоит отметить, что Устав Организации Объединенных Наций не предусматривает никакого наблюдательного совета.