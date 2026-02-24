Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Поддержка длительного мира в Украине, в которой призвала к немедленному прекращению огня и подчеркнула необходимость соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины.

За документ проголосовали 107 государств, против высказались 12 стран, еще 51 страна воздержалась.

Резолюция ООН о длительном мире в Украине

— Я приветствую сегодняшнее принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН Поддержка длительного мира в Украине, инициированной Украиной. В определяющие моменты международное сообщество должно быть четким в своей позиции. Сегодня именно такой момент. Для нас это не просто очередное голосование. Это подтверждение того, что Украина не одинока — и что принципы Устава ООН по-прежнему имеют значение, — подчеркнул глава МИД Украины Андрей Сибига.

Против резолюции проголосовали Россия, Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Куба, Северная Корея, Эритрея, Иран, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан. США воздержались.

I welcome today’s adoption of the UN GA resolution “Support for lasting peace in Ukraine” initiated by Ukraine. At defining moments, the international community must be clear. Today, it is. For us, this is not just another vote. It is a reaffirmation that Ukraine is not alone —… pic.twitter.com/tmd0mG17OU — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) February 24, 2026

В тексте документа указано, что полномасштабная агрессия Российской Федерации против Украины продолжается уже четыре года. Она влечет за собой разрушительные и долгосрочные последствия для страны, а также для региональной и мировой стабильности.

Генеральная Ассамблея подтвердила твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, в частности территориальных вод.

В резолюции также зафиксирована глубокая обеспокоенность усилением атак РФ на гражданских лиц, гражданскую инфраструктуру и объекты критически важной энергетики, а также существенным ухудшением гуманитарной ситуации.

Документ содержит приветствие усилий Соединенных Штатов, европейских государств и других стран, направленных на прекращение войны.

Генеральная Ассамблея ООН призвала к немедленному, полному и безусловному прекращению огня между Россией и Украиной.

В документе повторен призыв к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в соответствии с нормами международного права, в частности Уставом ООН.

Отдельный пункт резолюции предусматривает требование о полном обмене военнопленными, освобождении всех незаконно удерживаемых лиц и возвращении интернированных и принудительно перемещенных или депортированных гражданских лиц, в частности детей, как важный шаг для укрепления доверия.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время обращения к Европарламенту призвал к полной изоляции страны-агрессора России, включая запрет на российскую нефть и въезд для всех участников войны.

Укринформ

