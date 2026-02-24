Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Поддержка длительного мира в Украине, в которой призвала к немедленному прекращению огня и подчеркнула необходимость соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины.

За документ проголосовали 107 государств, против высказались 12 стран, еще 51 страна воздержалась.

Резолюция ООН о длительном мире в Украине

— Я приветствую сегодняшнее принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН Поддержка длительного мира в Украине, инициированной Украиной. В определяющие моменты международное сообщество должно быть четким в своей позиции. Сегодня именно такой момент. Для нас это не просто очередное голосование. Это подтверждение того, что Украина не одинока — и что принципы Устава ООН по-прежнему имеют значение, — подчеркнул глава МИД Украины Андрей Сибига.

Против резолюции проголосовали Россия, Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Куба, Северная Корея, Эритрея, Иран, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан. США воздержались.

В тексте документа указано, что полномасштабная агрессия Российской Федерации против Украины продолжается уже четыре года. Она влечет за собой разрушительные и долгосрочные последствия для страны, а также для региональной и мировой стабильности.

Генеральная Ассамблея подтвердила твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, в частности территориальных вод.

В резолюции также зафиксирована глубокая обеспокоенность усилением атак РФ на гражданских лиц, гражданскую инфраструктуру и объекты критически важной энергетики, а также существенным ухудшением гуманитарной ситуации.

Документ содержит приветствие усилий Соединенных Штатов, европейских государств и других стран, направленных на прекращение войны.

Генеральная Ассамблея ООН призвала к немедленному, полному и безусловному прекращению огня между Россией и Украиной.

В документе повторен призыв к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в соответствии с нормами международного права, в частности Уставом ООН.

Отдельный пункт резолюции предусматривает требование о полном обмене военнопленными, освобождении всех незаконно удерживаемых лиц и возвращении интернированных и принудительно перемещенных или депортированных гражданских лиц, в частности детей, как важный шаг для укрепления доверия.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время обращения к Европарламенту призвал к полной изоляции страны-агрессора России, включая запрет на российскую нефть и въезд для всех участников войны.

