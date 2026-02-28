Міністерство оборони Об’єднаних Арабських Еміратів повідомило, що системи ППО перехопили нову хвилю іранських ракет і безпілотників, які рухалися у напрямку країни. Унаслідок падіння уламків щонайменше одна людина загинула.

Атака Ірану на ОАЕ: що відомо

У відомстві зазначили, що уламки збитих цілей впали в різних районах Абу-Дабі та Дубая.

– ОАЕ зазнали відвертого нападу з використанням іранських балістичних ракет. Системи протиповітряної оборони ОАЕ ефективно впоралися з ракетами і успішно перехопили низку ракет, – йдеться у повідомленні.

Міноборони закликало громадськість зберігати спокій, покладатися виключно на перевірену інформацію з офіційних джерел і утримуватися від поширення відео чи зображень у соціальних мережах.

The UAE successfully intercepted new wave of Iranian Missiles The Ministry of Defence announced that UAE air defense systems intercepted and destroyed a new wave of Iranian missiles launched towards the country, noting that the operation was carried out with high efficiency and… pic.twitter.com/W9LvTtjR1e — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) February 28, 2026

Оборонне відомство країни наголосило, що ця атака є “кричущим порушенням національного суверенітету та міжнародного права”.

Держава залишає за собою повне право вживати всіх необхідних заходів для захисту своєї території та громадян, а також для забезпечення збереження свого суверенітету, безпеки та стабільності.

Видання Gulf News повідомило, що під час іранського обстрілу міста Дубай пошкодження отримала будівля готелю Fairmont The Palm у районі Пальма Джумейра. Відомо про чотирьох постраждалих.

Влада Дубая підтвердила “інцидент” у будівлі в районі Пальма Джуймера.

BREAKING ???????????????? Iranian drone strikes hotel in Dubai, UAE. ???????????? pic.twitter.com/wwZx3cwz3r — SriSathya (@sathyashrii) February 28, 2026

Раніше у мережі з’явилися відео пожежі в готелі Fairmont The Palm, який розташований у цьому районі. На місце події прибули команди екстреного реагування. Згодом пожежу взяли під контроль.

У мережі висувають припущення, що будівлю атакував безпілотник типу Shahed.

У зв’язку з загрозою нових атак частину повітряного простору було тимчасово закрито. Скасовано кілька рейсів, а затримки у аеропортах Дубая призвели до скупчення людей та великих черг.

Міжнародний аеропорт Дубая зупинив роботу після ударів Ірану по ОАЕ.

– Аеропорти Дубая підтверджують, що всі рейси в Міжнародному аеропорту Дубая та Міжнародному аеропорту Аль-Мактум призупинені до подальшого повідомлення, – йдеться у повідомленні пресслужби аеропорту.

Пасажирам радять не їхати до аеропорту, а уточнювати актуальну інформацію про рейси безпосередньо у своїх авіакомпаній.

Національне управління з надзвичайних ситуацій ОАЕ надіслало текстове повідомлення мешканцям з проханням залишатися вдома.

Атака Ізраїлю та США на Іран – деталі

Вранці 28 лютого в Ірані пролунала серія потужних вибухів. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що країна завдала превентивного удару по Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив про початок американської військової кампанії проти Ірану з метою нейтралізації загроз з боку режиму аятол.

Серед цілей ударів Ізраїлю та США були верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, президент Масуд Пезешкіян та інші високопосадовці країни.

Під час операції було уражено десятки об’єктів, зокрема резиденції Хаменеї та Пезешкіана, будівлю парламенту, міністерство розвідки, міністерство оборони, ядерні об’єкти, військові бази й аеродроми.

У відповідь Іран здійснив ракетні пуски у напрямку території Ізраїлю та атакував американські військові об’єкти в Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії.

Після цього зазначені країни заявили про готовність приєднатися до США та Ізраїлю для подальших дій проти Ірану.

ЗМІ повідомили про ймовірну загибель міністра оборони Ірану та командувача Корпусу вартових ісламської революції. Інформація щодо долі верховного лідера Ірану Хаменеї суперечлива.

