1 октября 2024 года Иран обстрелял Израиль, выпустив по территории страны около 200 ракет. Корпус стражей исламской революции сообщил, что ракетная атака является ответом за убийства, которые совершил Израиль. КСИР предупредил, что операцию будут продолжать, пока Израиль не остановится.

Факты ICTV узнавали, что такое КСИР и когда появилась эта организация.

Что такое КСИР и когда создали организацию

Корпус стражей исламской революции (КСИР) — это особое военное формирование в Иране, созданное непосредственно после Исламской революции 1979 года по инициативе аятоллы Хомейни. КСИР — это элитная структура, которая была сформирована из самых преданных сторонников исламской идеологии и имела целью защищать достижения революции.

Сейчас смотрят

В отличие от регулярных вооруженных сил Ирана, Корпус стражей исламской революции является более идеологически мотивированной структурой. Если армия в основном сосредоточена на внешних угрозах, то Корпус стражей, помимо оборонительных функций, отвечает за внутреннюю безопасность и защиту исламской системы.

Цель существования КСИР

Первоначально созданный для обеспечения внутренней безопасности, Корпус стражей исламской революции (КСИР) быстро превратился в мощную региональную силу. После успешного участия в ирано-иракской войне влияние КСИР значительно расширилось, охватив весь Ближний Восток.

Сегодня Корпус является доминирующей военной силой Ирана, обладая значительными сухопутными, воздушными и морскими силами. Под его контролем находится элитная спецслужба «Аль-Кудс», ответственная за внешние операции, а также развитие баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Личный состав Корпуса стражей исламской революции

Корпус стражей исламской революции (КСИР) — это мощная и влиятельная организация в Иране, которая превратилась в фактическое государство в государстве. КСИР не только контролирует значительную часть иранской экономики, но и имеет решающее влияние на ситуацию в Персидском заливе. С момента своего создания Корпус был тесно связан с верховным лидером Ирана, аятоллой Али Хаменеи, и подчиняется исключительно ему.

Организация является хорошо вооруженной военной структурой с численностью более 190 тысяч человек. Она располагает сухопутными, воздушными и морскими силами, что позволяет ей проводить как наземные, так и воздушные и морские операции. Спецслужба «Аль-Кудс» обеспечивает выполнение особо важных задач, а собственное информационное агентство способствует достижению политических целей организации.

Почему КСИР считают террористической организацией

Злоупотребление властью и многочисленные нарушения международного права, такие как поддержка террористических организаций и контрабанда, привели к тому, что в апреле 2019 года США официально признали КСИР и его элитное подразделение «Аль-Кудс» террористическими организациями.

В ответ на провокации со стороны КСИР, в январе 2020 года США ликвидировали командира «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани во время спецоперации в Ираке.

19 июня 2024 года министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан заявил, что КСИР внесен в список террористических организаций страны. Он обвинил иранский режим в поддержке терроризма и в дестабилизации международного порядка.

Как КСИР помогает России в войне против Украины

Корпус стражей исламской революции (КСИР) поставляет России беспилотники. Предприятия, принадлежащие КСИР, непосредственно производят и доставляют в Россию такие модели беспилотников, как Shahed-131, Shahed-136 и Mohajer-6. Эти БпЛА, особенно известные своей ролью дронов-смертников, используются Россией для систематических обстрелов украинской инфраструктуры, включая военные объекты, жилые дома, энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты, такие как школы, больницы и детские площадки.

По сообщениям ISW, КСИР также сыграл решающую роль в подготовке российских военных к использованию этих беспилотников, организуя тренировки операторов.

Источник: BBC

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.