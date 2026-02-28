Корпус вартових ісламської революції (КВІР) вважається опорою нинішнього режиму в Ірані. Це паралельна до іранської армії структура, яка підпорядковується аятолі Алі Хаменеї.

Факти ICTV дізнавалися, що таке КВІР та коли з’явилася ця організація.

Що таке КВІР та коли створили організацію

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) – це особливе військове формування в Ірані, створене безпосередньо після Ісламської революції 1979 року за ініціативою аятоли Хомейні. КВІР – це елітна структура, яка була сформована з найвідданіших прихильників ісламської ідеології та мала на меті захищати досягнення революції.

На відміну від регулярних збройних сил Ірану, Корпус вартових Ісламської революції є більш ідеологічно мотивованою структурою. Якщо армія в основному зосереджена на зовнішніх загрозах, то Корпус вартових, крім оборонних функцій, відповідає за внутрішню безпеку та захист ісламської системи.

Мета існування КВІР

Спочатку створений для забезпечення внутрішньої безпеки, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) швидко перетворився на потужну регіональну силу. Після успішної участі в ірано-іракській війні вплив КВІР значно розширився, охопивши весь Близький Схід.

Сьогодні Корпус є панівною військовою силою Ірану, володіючи значними сухопутними, повітряними та морськими силами. Під його контролем перебуває елітна спецслужба “Аль-Кудс”, відповідальна за зовнішні операції, а також розвиток балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів.

Особовий склад Корпусу вартових ісламської революції

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) – це потужна і впливова організація в Ірані, яка перетворилася на фактичну державу в державі. КВІР не лише контролює значну частину іранської економіки, а й має вирішальний вплив на ситуацію в Перській затоці. З моменту свого створення Корпус був тісно пов’язаний із верховним лідером Ірану, аятолою Алі Хаменеї, і підпорядковується виключно йому.

Організація є добре озброєною військовою структурою із чисельністю понад 190 тисяч осіб. Вона має у своєму розпорядженні сухопутні, повітряні та морські сили, що дає змогу їй проводити як наземні, так і повітряні та морські операції. Спецслужба “Аль-Кудс” забезпечує виконання особливо важливих завдань, а власне інформаційне агентство сприяє досягненню політичних цілей організації.

Чому КВІР вважають терористичною організацією

Зловживання владою та численні порушення міжнародного права, такі як підтримка терористичних організацій та контрабанда, призвели до того, що у квітні 2019 року США офіційно визнали КВІР і його елітний підрозділ “Аль-Кудс” терористичними організаціями.

У відповідь на провокації з боку КВІР, у січні 2020 року США ліквідували командира “Аль-Кудс” генерала Касема Сулеймані під час спецоперації в Іраку.

19 червня 2024 року міністр громадської безпеки Канади Домінік Леблан заявив, що КВІР внесено до списку терористичних організацій країни. Він звинуватив іранський режим у підтримці тероризму та в дестабілізації міжнародного порядку.

Як КВІР допомагає Росії у війні проти України

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) постачає Росії безпілотники. Підприємства, що належать КВІР, безпосередньо виробляють і доставляють у Росію такі моделі безпілотників, як Shahed-131, Shahed-136 та Mohajer-6. Ці БпЛА, особливо відомі своєю роллю дронів-смертників, використовуються Росією для систематичних обстрілів української інфраструктури, зокрема військові об’єкти, житлові будинки, енергетичну інфраструктуру та цивільні об’єкти, такі як школи, лікарні та дитячі майданчики.

За повідомленнями ISW, КВІР також відіграв вирішальну роль у підготовці російських військових до використання цих безпілотників, організовуючи тренування операторів.

