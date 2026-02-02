Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина признала террористической организацией так называемый Корпус стражей исламской революции.

КСИР — террористическая организация в Украине

— Украина поддерживает народы, которые ценят свободу и действительно готовы за нее бороться. Поэтому так называемый Корпус стражей исламской революции был определен террористической организацией, — заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 2 февраля.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет помнить каждый Шахед, которыми Россия бьет по населенным пунктам и мирным жителям.

— Весь мир видит, что происходит в Иране, какое количество убийств и как иранский режим вкладывался в распространение войны и насилия в регионе и мире. Украина не забудет ни один из тысяч Шахед, которые бьют по нашим городам и селам, по нашим людям. Мы видим, как другие в Европе услышали в вопросе об Иране и нас, Украину, и тех европейцев, которые призывали к большей активности, к большей принципиальности, и самих иранцев, – отметил президент.

Он добавил, что Евросоюз уже фактически согласовал решение об определении террористической одной из основных организаций режима в Иране – так называемого Корпуса стражей исламской революции.

— Сейчас продолжаются европейские процедуры. Мы в Украине уже приняли такое решение и уже определили эту организацию террористической, для нас этот вопрос закрыт. Все террористы в мире заслуживают одинакового отношения и осуждения – ни один не должен выиграть, – подчеркнул глава государства.

Напомним, 29 января верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что Евросоюз признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

США ввели санкции против главы Министерства внутренних дел Ирана и еще ряда лиц, которых в Вашингтоне считают причастными к финансовым схемам в пользу иранского режима.

