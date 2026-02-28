В субботу, 1 марта, на экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке соберется Совет Безопасности ООН.

Как сообщили в постоянном представительстве Великобритании, Совет Безопасности ООН созовет заседание по ситуации на Ближнем Востоке.

— После обращений нескольких членов СБ ООН с просьбой провести сегодня экстренное заседание Великобритания, которая председательствует в Совете Безопасности, созовет заседание по ситуации на Ближнем Востоке, — отметили в постпредстве.

Запросы направили Бахрейн, Колумбия, Китай, Франция и Россия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил готовность выступить в Совбезе по этому вопросу.

— Я призываю к немедленному прекращению военных действий и деэскалации конфликта. Если этого не сделать, существует риск расширения регионального конфликта, что будет иметь тяжелые последствия для гражданского населения и стабильности в регионе. Я настоятельно призываю все стороны немедленно вернуться за стол переговоров, — заявил он.

Заседание начнется в 16:00 по нью-йоркскому времени (в 23:00 по Киеву).

