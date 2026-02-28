Радбез ООН збереться на екстрене засідання через події в Ірані – дата
- Завтра, 1 березня, Радбез ООН через ситуацію в Ірані збереться на екстрене засідання.
- Зі свого боку генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підтвердив готовність виступити у Радбезі з цього питання.
У суботу, 1 березня, на екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході збереться Рада Безпеки ООН.
Радбез ООН збереться на екстрене засідання
Як повідомили в постійному представництві Великої Британії, Рада Безпеки ООН скличе засідання щодо ситуації на Близькому Сході.
– Після звернень кількох членів РБ ООН із проханням провести сьогодні екстрене засідання Велика Британія, яка головує в Раді Безпеки, скличе засідання щодо ситуації на Близькому Сході, – зазначили у постпредстві.
Запити надіслали Бахрейн, Колумбія, Китай, Франція і Росія.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підтвердив готовність виступити у Радбезі з цього питання.
– Я закликаю до негайного припинення воєнних дій та деескалації конфлікту. Якщо цього не зробити, існує ризик розширення регіонального конфлікту, що матиме тяжкі наслідки для цивільного населення та стабільності в регіоні. Я настійно закликаю всі сторони негайно повернутися за стіл переговорів, – заявив він.
Засідання розпочнеться о 16:00 за нью-йоркським часом (о 23:00 за Києвом).