Украина надеется, что регион Ближнего Востока в контексте последних событий в Иране станет безопаснее и стабильнее, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о событиях в Иране

В своем видеообращении глава нашего государства отреагировал на проведение США масштабной военной операции в Иране, отметив справедливость предоставления шанса иранскому народу избавиться от террористического режима.

– Сейчас видим, что события на Ближнем Востоке и в регионе Залива разворачиваются очень стремительно. К сожалению, Украина знает, о чем идет речь, слишком хорошо. Хотя украинцы никогда не угрожали Ирану, но иранский режим сам избрал быть сообщником для Путина и снабжал его Шахедами, причем не только самими дронами, но и технологиями. Иран предоставлял и другое оружие России, – отметил Зеленский.

В то же время он напомнил, что за время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа Шахед – против наших людей, против наших городов, против нашей энергетики.

– Другие народы тоже страдали от террора. Это справедливо – дать шанс иранскому народу, чтобы избавиться от террористического режима. Избавиться и обеспечить безопасность всем народам, которые страдают от террора Ирана. Наша позиция – она хорошо известна и Украина говорила об этом неоднократно, в том числе ранее. Важно сохранить как можно больше жизней. Важно не допускать расширения войны. Важно, что Соединенные Штаты настроены решительно, — добавил президент.

По словам Зеленского, всегда, когда есть решимость Америки, глобальные преступники слабеют. Он подчеркнул, что соответствующее понимание должно прийти и к россиянам тоже.

– Люди не могут знать дня и часа, но все же на каждое зло, на террор и агрессию против соседей бывают справедливые ответы. Рассчитываем, что в итоге регион Ближнего Востока станет более безопасным и стабильным. Многое уже ради этого изменений, — добавил глава государства.

Зеленский сообщил о готовности Украины помогать каждому народу, чтобы безопасности и справедливости становилось больше, а террористических режимов – меньше.

