США розпочали військову кампанію в Ірані — заява Трампа
- США оголосили про початок масштабних бойових операцій в Ірані.
- Дональд Трамп назвав Іран безпосередньою загрозою для США та союзників.
- Президент США заявив про намір знищити ракетну інфраструктуру Ірану.
Президент США Дональд Трамп заявив про початок масштабних бойових операцій Сполучених Штатів на території Ірану.
Про це Дональд Трамп повідомив у відеозверненні, опублікованому в соцмережі Truth Social.
Трамп про удари по Ірану
Уранці 28 лютого президент США оголосив, що Сполучені Штати розпочали масштабну військову кампанію проти Ірану.
За словами Трампа, метою операції є захист американського народу та союзників шляхом усунення безпосередньої загрози з боку іранського режиму.
— Його загрозливі дії безпосередньо становлять небезпеку для Сполучених Штатів, наших військ, наших баз за кордоном і наших союзників у всьому світі, — заявив президент США.
Трамп також наголосив, що Іран намагався відновити свою ядерну програму після попередніх американських ударів по іранських ядерних об’єктах.
— Вони відкинули кожну можливість зупинити свої ядерні амбіції, і ми більше не можемо цього терпіти, — сказав він.
За його словами, США мають намір знищити іранську ракетну промисловість.
Раніше стало відомо, що Ізраїль завдав так званого превентивного удару по території Ірану.
Після удару по Ірану в Ізраїлі було оголошено надзвичайний стан через очікування можливої відповіді Тегерана із застосуванням безпілотників та балістичних ракет.
За словами Каца, превентивний удар був спрямований на усунення загроз безпеці держави Ізраїль.