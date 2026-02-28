Президент США Дональд Трамп заявив про початок масштабних бойових операцій Сполучених Штатів на території Ірану.

Про це Дональд Трамп повідомив у відеозверненні, опублікованому в соцмережі Truth Social.

Трамп про удари по Ірану

Уранці 28 лютого президент США оголосив, що Сполучені Штати розпочали масштабну військову кампанію проти Ірану.

За словами Трампа, метою операції є захист американського народу та союзників шляхом усунення безпосередньої загрози з боку іранського режиму.

— Його загрозливі дії безпосередньо становлять небезпеку для Сполучених Штатів, наших військ, наших баз за кордоном і наших союзників у всьому світі, — заявив президент США.

Трамп також наголосив, що Іран намагався відновити свою ядерну програму після попередніх американських ударів по іранських ядерних об’єктах.

— Вони відкинули кожну можливість зупинити свої ядерні амбіції, і ми більше не можемо цього терпіти, — сказав він.

За його словами, США мають намір знищити іранську ракетну промисловість.

Раніше стало відомо, що Ізраїль завдав так званого превентивного удару по території Ірану.

Після удару по Ірану в Ізраїлі було оголошено надзвичайний стан через очікування можливої відповіді Тегерана із застосуванням безпілотників та балістичних ракет.

За словами Каца, превентивний удар був спрямований на усунення загроз безпеці держави Ізраїль.

