Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил о задержании нефтяного танкера, связываемого с российским теневым флотом.

Об этом он написал в соцсети Х.

Задержание танкера РФ

– За последние несколько часов наши Вооруженные силы при поддержке французских военных поднялись на борт нефтяного танкера, принадлежащего российскому теневому флоту. Судно сопровождают в порт Зебрюгге, где он будет задержан, – заявил Франкен.

По словам министра, операцию Синий нарушитель выполнила команда чрезвычайно храбрых военнослужащих. Дополнительные детали он пообещал обнародовать в воскресенье.

Бельгийский вещатель VRT уточняет, что речь идет о танкере Ethera, который ходит под флагом Гвинеи.

Судно внесено в санкционный список Европейского Союза с октября 2025 г., а также находится под санкциями США с июля. В последний раз танкер выходил из порта Марокко.

Реакция Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига высоко оценил действия Бельгии и призвал международных партнеров последовать примеру противодействия российскому теневому флоту.

– Я благодарен моему коллеге вице-премьер-министру и главе МИД Максиму Прево, и всему бельгийскому правительству, военным и силам безопасности, а также поддержавшим эту операцию партнерам из Группы семи, Северных и Балтийских стран за их решимость и профессионализм. Бельгия еще раз демонстрирует лидерство в укреплении безопасности Европы, – отметил Сибига.

Глава МИД Украины призвал всех партнеров последовать этому примеру, решительно противодействовать теневому флоту России посредством санкций и конкретных действий и продвигать мир силой.

