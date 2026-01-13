Теневой флот РФ удалось сократить на 20%, давление нужно продолжать – Зеленский
- Санкции остановили не менее 20% теневого танкерного флота России.
- РФ пытается расширить флот новыми судами для обхода ограничений.
- Украина передаст партнерам новые данные об этих схемах и судах.
- Под санкции должны попасть танкеры, капитаны, страховщики и инфраструктура флота.
Украинские и международные санкции остановили 20% теневого флота России, поэтому россияне пытаются привлечь новые суда.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Санкции против теневого флота РФ
Так, у Зеленского на докладе был первый заместитель руководителя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский. Президент поручил ему передать партнерам новую информацию о попытках России расширить свой танкерный флот для незаконного экспорта нефти.
По словам Зеленского, благодаря давлению на российский теневой флот, по меньшей мере 20% судов остановились. Однако Россия пытается привлечь новые суда.
– Все они должны быть добавлены в санкционные списки. Будем продолжать и санкционное давление на команды танкеров, капитанов, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота, – подчеркнул президент Украины.
По его словам, действующие ограничения против российского экспорта нефти по морю должны сократить доходы Кремля как минимум на $30 млрд в год. Поэтому дополнительное давление увеличит объем потерь, что сократит финансирование войны против Украины.
– Также будем информировать партнеров и о новых схемах китайских компаний, которые помогают России обходить санкции против финансового сектора, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент отмечает, что все, кто в мире стремится к окончанию этой войны, должны помогать сокращать способность России адаптироваться к давлению.
– Результативное давление на агрессора – это главное удобрение для дипломатического процесса. Спасибо всем партнерам, которые понимают ситуацию именно так и работают максимально эффективно на всех санкционных треках, – подытожил глава государства.
Ранее британское издание The Guardian писало, что совместный теневой флот России, Ирана и Венесуэлы стремительно растет по масштабам и расширяет географию.