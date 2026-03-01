Міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив про затримання нафтового танкера, який пов’язують із російським тіньовим флотом.

Про це він написав у соцмережі Х.

Затримання танкера РФ

– Упродовж останніх кількох годин наші Збройні сили за підтримки французьких військових піднялися на борт нафтового танкера, що належить російському тіньовому флоту. Судно наразі супроводжують до порту Зебрюгге, де його буде затримано, – заявив Франкен.

За словами міністра, операцію Синій порушник виконала команда надзвичайно хоробрих військовослужбовців. Додаткові деталі він пообіцяв оприлюднити в неділю.

Бельгійський мовник VRT уточнює, що йдеться про танкер Ethera, який ходить під прапором Гвінеї.

Судно внесене до санкційного списку Європейського Союзу з жовтня 2025 року, а також перебуває під санкціями США з липня. Востаннє танкер виходив із порту Марокко.

Реакція України

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга високо оцінив дії Бельгії та закликав міжнародних партнерів наслідувати приклад щодо протидії російському тіньовому флоту.

– Я вдячний моєму колезі віцепрем’єр-міністру та главі МЗС Максиму Прево, і всьому бельгійському уряду, військовим і силам безпеки, а також партнерам з Групи семи, Північних і Балтійських країн, які підтримали цю операцію, за їхню рішучість і професіоналізм. Бельгія вкотре демонструє лідерство у зміцненні безпеки Європи, – зазначив Сибіга.

Глава МЗС України закликав всіх партнерів наслідувати цей приклад, рішуче протидіяти тіньовому флоту Росії за допомогою санкцій і конкретних дій і просувати мир силою.

