На фоне обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, в частности из-за событий вокруг Ирана и роста напряженности в регионе, все больше украинцев волнует вопрос безопасности путешествий. Это касается популярных туристических направлений, среди которых и Египет.

Летают ли самолеты в Египет из-за ситуации в Иране и каких правил следует придерживаться путешественникам, читайте в нашем материале.

Закрыто ли небо над Египтом

Посольство Украины в Египте сообщило, можно ли долететь самолетом в Египет на данный момент. По информации посольства, воздушное пространство Египта остается открытым, несмотря на то, что в большинстве стран Персидского залива авиасообщение временно приостановлено. В то же время дипломатическое учреждение призывает граждан быть готовыми к возможным изменениям в расписании рейсов.

Сейчас смотрят

В посольстве отмечают, что перед вылетом пассажирам следует обязательно проверять актуальную информацию о своих рейсах, напрямую связываясь с авиакомпаниями или пользуясь только официальными каналами коммуникации. Это касается времени вылета, прибытия и возможных задержек или отмен.

Из-за высокого уровня напряженности в регионе ситуация с безопасностью может меняться очень быстро. В связи с этим Посольство Украины в Египте рекомендует гражданам постоянно следить за официальными сообщениями, избегать мест массового скопления людей, демонстраций и протестных акций.

Также украинцам советуют всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а их копии хранить как в бумажном, так и в электронном виде. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно информировать посольство, а также поддерживать связь с родными и сообщать им о своем местонахождении.

Туристам советуют соблюдать все требования местных органов власти. Посольство Украины в Египте внимательно следит за развитием событий и в случае появления дополнительных угроз будет оперативно информировать граждан.

В случае чрезвычайных ситуаций или угрозы жизни украинцам советуют обращаться на горячую линию Посольства Украины в Египте по номеру +20 100 003 9648

Как въехать в Египет наземным путем

Также в посольстве предоставили разъяснения относительно въезда в страну наземным путем и правил дальнейшего передвижения по территории Египта.

По информации дипломатического учреждения, контрольно-пропускной пункт Таба в настоящее время открыт и работает в обычном режиме. Граждане Украины могут пересекать границу при наличии действующего загранпаспорта, срок действия которого должен составлять не менее шести месяцев на момент въезда.

При пересечении границы взимается обязательный сбор, в связи с чем украинцам настоятельно рекомендуют иметь при себе наличные доллары США.

В посольстве также обращают внимание, что для поездок за пределы Синайского полуострова, в частности в Каир, Александрию или Хургаду, или в случае пребывания в Египте более 14 дней, необходимо обязательно оформить туристическую визу. Ее стоимость составляет 30 долларов США.

Добраться из КПП Таба до Шарм-эль-Шейха или Каира можно, воспользовавшись услугами местных перевозчиков, в частности такси, микроавтобусов или автобусов среднего класса, которые регулярно курсируют по этим маршрутам.

Отдельно в дипломатическом учреждении напоминают о правилах выезда из Египта. Согласно действующим нормам, иностранцы имеют право воспользоваться чартерным рейсом для вылета только в том случае, если они прибыли в страну чартерным самолетом.

Если же въезд осуществлялся другим способом, для вылета из аэропортов Шарм-эль-Шейха, Хургады или Каира необходимо приобрести билет на регулярный авиарейс.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.