Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие ограничений, которые запрещают заходить в американские порты судам, связанным с Россией.

Об этом сообщает Федеральный реестр США.

Ограничения для судов РФ: что известно

Речь идет о продлении режима чрезвычайного положения, который позволяет США ограничивать движение и стоянку аффилированных с РФ судов в своих портах.

Сейчас смотрят

Соответствующий документ подали в Федеральный реестр 16 апреля, а официальная публикация запланирована на 17 апреля.

В документе отмечается, что ограничения распространяются не только на суда под флагом России, но и на так называемые Russian-affiliated vessels — то есть суда, которые имеют какую-либо связь с РФ.

Стоит отметить, что это не новые санкции, а продолжение уже действующих ограничений, введенных еще в 2022 году после начала полномасштабной войны России против Украины.

Таким образом, действие ограничений автоматически продлевается как минимум до весны 2027 года.

Напомним, что недавно американская администрация возобновила действие санкций против российской нефти после завершения временных исключений.

В то же время эксперты отмечают, что, несмотря на ограничения, Россия все еще имеет возможности обхода санкций, в частности через посредников и альтернативные маршруты поставок.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.