На тлі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході, зокрема через події навколо Ірану та зростання напруженості в регіоні, дедалі більше українців хвилює питання безпеки подорожей. Це стосується популярних туристичних напрямків, серед яких і Єгипет.

Чи літають літаки в Єгипет через ситуацію в Ірані та яких правил варто дотримуватися мандрівникам, читайте в нашому матеріалі.

Чи закрите небо над Єгиптом

Посольство України в Єгипті, повідомило, чи можна долетіти літаком в Єгипет станом на зараз. За інформацією посольства, повітряний простір Єгипту залишається відкритим, попри те що в більшості країн Перської затоки авіасполучення тимчасово призупинене. Водночас дипломатична установа закликає громадян бути готовими до можливих змін у розкладах рейсів.

У Посольстві наголошують, що перед вильотом пасажирам варто обов’язково перевіряти актуальну інформацію про свої рейси, напряму зв’язуючись з авіакомпаніями або користуючись лише офіційними каналами комунікації. Це стосується часу вильоту, прибуття та можливих затримок чи скасувань.

Через високий рівень напруженості в регіоні ситуація з безпекою може змінюватися дуже швидко. У зв’язку з цим Посольство України в Єгипті рекомендує громадянам постійно стежити за офіційними повідомленнями, уникати місць масового скупчення людей, демонстрацій і протестних акцій.

Також українцям радять завжди мати при собі документи, що посвідчують особу, а їхні копії зберігати як у паперовому, так і в електронному вигляді. У разі надзвичайних ситуацій необхідно негайно інформувати Посольство, а також підтримувати зв’язок із рідними та повідомляти їм про своє місцеперебування.

Туристам радять дотримуватися всіх вимог місцевих органів влади. Посольство України в Єгипті уважно стежить за розвитком подій і в разі появи додаткових загроз оперативно інформуватиме громадян.

У випадку надзвичайних ситуацій або загрози життю українцям радять звертатися на гарячу лінію Посольства України в Єгипті за номером +20 100 003 9648

Як в’їхати у Єгипет наземним шляхом

Також у Посольстві надали роз’яснення щодо в’їзду до країни наземним шляхом та правил подальшого пересування територією Єгипту.

За інформацією дипломатичної установи, контрольно-пропускний пункт Таба наразі відкритий і працює у звичайному режимі. Громадяни України можуть перетинати кордон за наявності чинного закордонного паспорта, строк дії якого має становити не менше шести місяців на момент в’їзду.

Під час перетину кордону стягується обов’язковий збір, у зв’язку з чим українцям наполегливо радять мати при собі готівкові долари США.

У посольстві також звертають увагу, що для поїздок за межі Синайського півострова, зокрема до Каїра, Александрії чи Хургади, або у разі перебування в Єгипті понад 14 днів, необхідно обов’язково оформити туристичну візу. Її вартість становить 30 доларів США.

Дістатися з КПП Таба до Шарм-ель-Шейха або Каїра можна, скориставшись послугами місцевих перевізників, зокрема таксі, мікроавтобусів або автобусів середнього класу, які регулярно курсують цими маршрутами.

Окремо в дипломатичній установі нагадують про правила виїзду з Єгипту. Згідно з чинними нормами, іноземці мають право скористатися чартерним рейсом для вильоту лише у тому випадку, якщо вони прибули до країни чартерним літаком. Якщо ж в’їзд здійснювався іншим способом, для вильоту з аеропортів Шарм-ель-Шейха, Хургади або Каїра необхідно придбати квиток на регулярний авіарейс.

