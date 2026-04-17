Взрывы в Днепре: повреждено транспортное предприятие, есть пострадавший
Взрывы в Днепре прогремели утром во время атаки вражеских беспилотников.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Обновлено в 08:40
Взрывы в Днепре 17 апреля: что известно
По словам главы ОВА, под вражеский обстрел попал один из объектов транспортной инфраструктуры. В результате попадания там вспыхнул пожар и поврежден троллейбус.
Огонь охватил часть территории предприятия, однако спасатели оперативно прибыли на место и взяли ситуацию под контроль.
Пожар удалось локализовать, сейчас продолжается ликвидация его последствий.
Известно, что в результате атаки на Днепр 17 апреля пострадал 29-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.
Специалисты оценивают масштабы повреждений и устанавливают все обстоятельства удара.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1514-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА