Взрывы в Днепре прогремели утром во время атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Обновлено в 08:40

Сейчас смотрят

Взрывы в Днепре 17 апреля: что известно

По словам главы ОВА, под вражеский обстрел попал один из объектов транспортной инфраструктуры. В результате попадания там вспыхнул пожар и поврежден троллейбус.

Огонь охватил часть территории предприятия, однако спасатели оперативно прибыли на место и взяли ситуацию под контроль.

Пожар удалось локализовать, сейчас продолжается ликвидация его последствий.

Известно, что в результате атаки на Днепр 17 апреля пострадал 29-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

Специалисты оценивают масштабы повреждений и устанавливают все обстоятельства удара.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1514-е сутки.

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото : УНІАН

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.