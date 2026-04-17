Потери врага на 17 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 000 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 514-е сутки полномасштабной войны превысили 1,316 млн.

Сейчас смотрят

  • личного состава — около 1 316 070 (+1 000);
  • танков — 11 870 (+4);
  • боевых бронированных машин — 24 400 (+9);
  • артиллерийских систем — 40 160 (+114);
  • реактивных систем залпового огня — 1 739 (+1);
  • средств противовоздушной обороны — 1 349 (+2);
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 350;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 243 008 (+2 410);
  • крылатых ракет — 4 549 (+12);
  • кораблей (катеров) — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 90 014 (+253);
  • специальной техники — 4 129 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1514-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.