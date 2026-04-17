Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 17 апреля: ликвидировано 1 000 оккупантов и 114 артсистем
Потери врага на 17 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 000 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 514-е сутки полномасштабной войны превысили 1,316 млн.
Сейчас смотрят
Потери врага на 17 апреля 2026 года
- личного состава — около 1 316 070 (+1 000);
- танков — 11 870 (+4);
- боевых бронированных машин — 24 400 (+9);
- артиллерийских систем — 40 160 (+114);
- реактивных систем залпового огня — 1 739 (+1);
- средств противовоздушной обороны — 1 349 (+2);
- самолетов — 435;
- вертолетов — 350;
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 243 008 (+2 410);
- крылатых ракет — 4 549 (+12);
- кораблей (катеров) — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 90 014 (+253);
- специальной техники — 4 129 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1514-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.