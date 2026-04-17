Потери врага на 17 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 000 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 514-е сутки полномасштабной войны превысили 1,316 млн.

личного состава — около 1 316 070 (+1 000);

танков — 11 870 (+4);

боевых бронированных машин — 24 400 (+9);

артиллерийских систем — 40 160 (+114);

реактивных систем залпового огня — 1 739 (+1);

средств противовоздушной обороны — 1 349 (+2);

самолетов — 435;

вертолетов — 350;

беспилотников оперативно-тактического уровня — 243 008 (+2 410);

крылатых ракет — 4 549 (+12);

кораблей (катеров) — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 90 014 (+253);

специальной техники — 4 129 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1514-е сутки.

Связанные темы:

