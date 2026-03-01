После того, как удары США и Израиля по Ирану привели к хаосу на Ближнем Востоке по меньшей мере 150 танкеров бросили якорь в Персидском заливе за проливом Ормуз, а еще десятки судов стояли на другой стороне пролива.

В Ормузском проливе застряли сотни танкеров

По данным судоходства MarineTraffic, на которые ссылается издание Reuters, в открытых водах у берегов основных производителей нефти в Персидском заливе, включая Ирак и Саудовскую Аравию, а также гиганта по производству сжиженного природного газа Катар скопились танкеры.

Отмечается, что многие суда стояли на месте в исключительных экономических зонах (СЭЗ) ключевых стран Персидского залива, включая Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

ИЭЗ простирается на 24 мили и выходит за пределы местной территориальной зоны в 12 морских миль.

Около 20% мировой нефти, в том числе от производителей Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака, Кувейта и Ирана, проходят через Ормуз, а также большие объемы СПГ из Катара.

К тому же, по меньшей мере, еще 100 танкеров стояли на якоре за пределами пролива, вдоль побережья ОАЭ и Омана и в местах стоянки, а также десятки грузовых судов.

Несколько владельцев танкеров, крупных нефтяных компаний и торговых домов приостановили поставки сырой нефти, топлива и СПГ через Ормузский пролив после атак, а Тегеран заявил, что закрыл судоходство.

Напомним, что 28 февраля Иран блокировал главную артерию поставок ближневосточной нефти — Ормузский пролив.

