в 2026 году Израиль входит в 20 самых мощных армий мира, о чем свидетельствует ежегодный рейтинг международной компании Global Firepower. В 2026 году страна занимает 15-е место в списке.

Армия Израиля: что известно

Военные силы Израиля, известные как ЦАХАЛ, были созданы в 1948 году на основе добровольческих подпольных организаций, в частности Гагана, Иргун и Лехи. Структура службы разделена на три основные категории — срочную, резервную и профессиональную (контрактную).

Срочная служба является обязательной для всех граждан Израиля: мужчин в возрасте 18-29 лет и женщин от 18 до 26 лет. Продолжительность службы 32 месяца — для мужчин, для женщин — от 24 до 32 месяцев, в зависимости от должности.

Новоприбывшие иммигранты также подлежат призыву, для них разработаны специальные программы адаптации. Тем, кто еще не имеет гражданства, его предоставляют в процессе или после завершения службы. После срочной службы военнослужащие могут либо вернуться к гражданской жизни, либо остаться на контракте или перейти в резерв. Государство обеспечивает программы помощи в адаптации, в частности: тренинги, стажировки, психологическая поддержка.

Резервная служба предусматривает ежегодные учебные сборы в течение месяца. На период службы работодателям компенсируют расходы через Институт национального страхования. В зависимости от ранга, обязательства резервиста могут длиться до 40, 45 или 49 лет. В случае угрозы государству резервистов могут мобилизовать на срок до года, в зависимости от специализации и воинского звания.

Постоянная служба (контрактная) доступна только тем, кто уже прошел срочную службу. Контракты заключаются на разные сроки, в зависимости от подразделения: от 18 месяцев в сфере киберзащиты до 5-7 лет в боевых частях. Самая популярная форма — контракт на 5 лет.

Освобождение от службы предоставляется беременным, матерям с малолетними детьми и представителям арабского меньшинства (за исключением тех, кто хочет служить добровольно). Важным нововведением стала отмена отсрочки для ортодоксальных евреев и студентов религиозных школ. Так с 2024 года они также должны проходить службу.

Из чего состоит армия Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) состоит из трех родов войск: сухопутные, воздушные и военно-морские. ЦАХАЛ возглавляет начальник Генерального штаба, который подчиняется Министру обороны Израиля.

Армия обороны Израиля насчитывает 169,5 тыс. активных военнослужащих и 465 тыс. резервистов.

Кадровый состав сухопутных войск ЦАХАЛа насчитывает 126 тыс. военнослужащих, сведенных в отдельную разведывательную бригаду. Кроме того, в армию Израиля входят 3 бронетанковые бригады, 4 механизированные бригады, 2 легкие бригады, 1 воздушно-десантная бригада, 3 артиллерийские и 1 инженерная бригады.

На вооружении армии Израиля есть более 400 танков Merkava MkIV, около 290 тяжелых БТР типа Namer и около 400 тяжелых БТР типа Nagmachon, а также 500 единиц M113A2.

По инженерным и машинам поддержки заявлена только номенклатура — Namer и Puma, M88A1 и M113 ARV, MAB, M48/60 и MTU. По количеству противотанковых средств с ракетами семейства Spike детализации также нет.

Известно лишь по имеющейся артиллерии в составе кадровых частей ЦАХАЛа — 250 САУ типа M109A, 30 систем M270 MLRS и неназванное количество РСЗО IMI Lynx калибра 306 мм, 250 минометов калибра 81 мм. Из средств армейской ПВО — неназванное количество FIM-92 Stinger и систем Machbet.

Мобилизационный резерв армии Израиля

Израиль примерно 400 тысяч “штыков” в армии распределил на 9 бронетанковых бригад, 8 механизированных бригад, 16 легкопехотных (“территориальных”) бригад, 4 воздушно-десантные бригады, 5 артиллерийских бригад и 6 подразделений логистического обеспечения.

На хранении у ЦАХАЛа — ориентировочно 700 танков типа Merkava MkIII и 200 танков Merkava MkIV, 100 тяжелых БТР типа Achzarit и более 5 тысяч бронетранспортеров типов M113A1/A2.

На вооружении Израиля находится и авиация. В ней преобладают истребители F-16 — всего почти 200 единиц различных модификаций. За ним следуют самолеты F-15 (всего 85 единиц) и F-35I (36 единиц).

Кроме того, на базе государства 43 вертолета типа AH-64 Apache, 39 единиц S-70A Black Hawk, 25 единиц CH-53D Sea Stallion, 10 единиц UH-60A Black Hawk и шесть Bell 206 Jet Ranger. Основа транспортной авиации — 18 самолетов C-130 различных модификаций.

