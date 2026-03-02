Після ударів Ізраїлю та США 28 лютого 2026 року по іранських ядерних об’єктах, Тегеран оголосив про відповідь і завдав серії атак по військовій інфраструктурі союзників Вашингтона в регіоні.

За інформацією агентства Nour News, яке пов’язують із Корпусом вартових ісламської революції, під удар потрапили авіабаза Аль-Удейд у Катарі, Аль-Салем у Кувейті, Аль-Дафра в Об’єднаних Арабських Еміратах, а також військово-морська база США в Бахрейні. Про можливі втрати серед військових офіційно не повідомлялося.

Іранські державні медіа також заявили про атаки на авіабазу Муваффак Аль-Салті в Йорданії та американський військовий об’єкт на півночі Іраку.

Водночас офіційне інформаційне агентство ОАЕ повідомило, що уламки перехоплених іранських ракет впали в житловому кварталі. За їхніми даними, внаслідок цього загинув один мирний житель.

Катар – що за країна та де вона розташована

Катар — невелика країна, розташована в Західній Азії на узбережжі Перської затоки. Якщо подивитися на Катар на карті, то можна побачити, що країна займає півострів, розміщений у затоці.

Єдиним сухопутним сусідом Катару є Саудівська Аравія, що межує з ним із півдня. З усіх інших боків Катар омивається водами Перської затоки. Морем він також має сусідство з Іраном і Об’єднаними Арабськими Еміратами — через морські кордони та спільні води.

Катар на карті

Розташування Катару робить його важливим морським вузлом у регіоні — країна має доступ до вигідних морських перевезень, а також використовує море для експорту нафти та скрапленого природного газу.

Саме природні ресурси зробили Катар однією з найбагатших країн світу за ВВП на душу населення. Країна спеціалізується на видобутку й експорті природного газу та нафти, а також активно розвиває інфраструктуру, інвестує в спорт, медіа та міжнародні проєкти.

Столиця Катару — місто Доха, саме його часто плутають із назвою країни, вводячи в пошук запит “де розташоване місто Катар”. Насправді такого міста не існує — йдеться про Доху. У столиці розміщені урядові установи, ділові центри, стадіони, міжнародний аеропорт і головні об’єкти інфраструктури.

Катар має стратегічно важливе значення для США — на його території розміщена одна з найбільших американських військових баз у регіоні.

