Иран не намерен вести переговоры с Соединенными Штатами, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о готовности к диалогу с новым руководством страны.

Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в посте в соцсети X.

Отказ Ирана от переговоров: что известно

Али Лариджани прокомментировал сообщение о якобы обращении Ирана к США через посредников с просьбой возобновить переговоры, опровергнув эту информацию.

По его словам, президент США Дональд Трамп “погрузил регион в хаос” и теперь беспокоится о возможных потерях американских военных.

— Своими действиями он превратил лозунг “Америка прежде всего” в “Израиль прежде всего” и пожертвовал американскими солдатами ради стремления Израиля к власти, — заявил Лариджани.

В то же время Дональд Трамп заявил в интервью изданию The Atlantic, что новое руководство Ирана хочет с ним поговорить и он согласился на такой разговор.

— Они хотят поговорить, и я согласился на это. Они должны были сделать это раньше. Они слишком долго ждали, — сказал Трамп.

Президент США добавил, что пока не может назвать дату возможных переговоров, а также заявил, что часть иранских представителей, которые участвовали в недавних переговорах, уже погибли.

Ранее Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции США против Ирана и заявил, что целью действий Вашингтона является устранение угроз со стороны иранского режима.

