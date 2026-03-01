Президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана хочет с ним поговорить, и он планирует это сделать.

Об этом пишет издание The Atlantic.

Трамп планирует поговорить с иранцами

— Они хотят поговорить, и я согласился на это, поэтому я буду с ними разговаривать. Они должны были сделать это раньше. Они должны были раньше предложить то, что было очень практичным и легким для выполнения. Они слишком долго ждали, — сказал Трамп.

Однако когда состоится разговор с иранцами, Трамп заявил, что пока не может этого сказать.

Он подчеркнул, что некоторые представители Ирана, которые участвовали в переговорах в последние недели, мертвы.

По словам Трампа, иранцы должны были заключить соглашение с США раньше, но они играли слишком хитро.

Вчера утром Дональд Трамп призвал народ Ирана восстать против нынешнего режима и взять под свой контроль свою судьбу. Американский президент заявил, что доволен реакцией иранского народа на свержение режима аятоллы Али Хаменеи.

