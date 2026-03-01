Приблизительно четыре недели: Трамп озвучил возможные сроки операции против Ирана
- Президент Дональд Трамп считает, что конфликт в Иране может продолжаться "приблизительно четыре недели".
- Также он отметил, что вскоре выступит с новой речью относительно ситуации на Ближнем Востоке.
Президент Дональд Трамп заявил, что конфликт в Иране может продолжаться “приблизительно четыре недели”.
Трамп озвучил возможные сроки операции против Ирана
Глава Штатов назвал возможные сроки конфликта США с Ираном, предположив, что он может занять несколько недель.
– Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы считали, что это займет около четырех недель, – сказал Трамп.
Президент США также отметил, что в скором времени может выступить с еще одним публичным обращением в связи с развертыванием военных операций в Иране.
— Я готовлюсь к этому, – ответил Трамп, когда его спросили, планирует ли он выступить с еще одной речью относительно обновленной информации о военной операции США на Ближнем Востоке.
Напомним, что сегодня, 1 марта, Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана хочет с ним поговорить и он планирует это сделать. В то же время, он отметил, что пока не может сказать, когда именно состоится этот разговор.
Он подчеркнул, что некоторые представители Ирана, принимавшие участие в переговорах в последние недели, мертвы.
Также ранее Дональд Трамп публично пригрозил Ирану ударом “невиданной силы” в случае реализации новой масштабной атаки, о которой заявил Тегеран.