Мобилизационный план России на 2026 год предусматривает набор 409 тыс. военнослужащих.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Суспільному.

Буданов о мобилизационном плане РФ

По словам главы ГУР, мобилизационный план России на 2025 год предусматривал набор 403 тыс. человек.

Сейчас смотрят

Такого количества мобилизованных страна-агрессор достигла уже в начале декабря. Таким образом, в 2025 году Россия перевыполнит установленный план по укомплектованию армии.

По его словам, основным источником пополнения личного состава российской армии остаются контрактники.

Генерал Буданов также отметил, что на 2026 год мобилизационный план России предусматривает набор 409 тыс. военных.

Он добавил, что враг сталкивается с трудностями в процессе набора людей в ряды армии.

— Конечно. Поэтому периодически они увеличивают уровень единовременных выплат: он колеблется в зависимости от региона, но это значительные суммы. Так они заманивают людей в армию, — добавил он.

Напомним, недавно главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский заявил, что Россия увеличила группировку войск для стратегического наступления против Украины примерно до 710 тыс. человек.

По его словам, несмотря на значительные потери, российская армия не прекращает наступательных действий, однако существенных оперативных результатов достичь по состоянию на декабрь не смогла.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.